Έμπλεξαν 36χρονη και 36χρονος - Συνελήφθησαν για διάρρηξη και κλοπή στην Πάφο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έμπλεξαν 36χρονη και 36χρονος - Συνελήφθησαν για διάρρηξη και κλοπή στην Πάφο

 02.02.2026 - 23:15
Έμπλεξαν 36χρονη και 36χρονος - Συνελήφθησαν για διάρρηξη και κλοπή στην Πάφο

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 36 ετών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας στην επαρχία Πάφου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής.

Πρόκειται για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, στην επαρχία Πάφου, που διαπράχθηκε στις 26 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα υπό τα διερεύνηση στοιχεία, από την κατοικία κλάπηκαν χρυσαφικά και κοσμήματα, ρολόγια χειρός, και χρήματα.

Από τις εξετάσεις που έγιναν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον της 36χρονης και του 36χρονου. Εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης τους, δυνάμει των οποίων η 36χρονη συνελήφθη το βράδυ χθες Κυριακή, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι.

Νωρίτερα το πρωί σήμερα, η 36χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, που εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης της διάρκειας τεσσάρων ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας συνεχίζει τις εξετάσεις.

