Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία - Ο 22χρονος ΣΥΟΠ φέρεται να αποκάλυψε ότι συνωμότησε με άλλο άτομο
02.02.2026 - 21:10
Την άρνησή του στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει δήλωσε ο 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος κατηγορείται για την απόπειρα φόνου 47χρονου επιχειρηματία στη Λάρνακα. Ο κατηγορούμενος δεν παραδέχεται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει το θύμα.
Ο 22χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Αντιμετωπίζει συνολικά εννέα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα φόνου, συνωμοσία για φόνο μετά τη διάπραξη της απόπειρας, καθώς και παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha και βάση με τα όσα ακούστηκαν ενώπιον Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος φέρεται να αποκάλυψε σε συγκεκριμένο πρόσωπο ότι συνωμότησε με άλλο άτομο για τη δολοφονία του 47χρονου επιχειρηματία.
Παράλληλα, σε βιντεοληπτικό υλικό καταγράφονται παρακολουθήσεις του θύματος πριν και μετά την απόπειρα, με τον κατηγορούμενο να σημειώνει τα σημεία που σύχναζε ο επιχειρηματίας, ενώ υπάρχουν και φωνητικές καταγραφές με περιγραφές των κινήσεών του.
Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε το πρωί της 31ης Ιουλίου, όταν ο 47χρονος κατευθυνόταν με το ποδήλατό του προς την περιοχή Καμάρων. Στη σκηνή εντοπίστηκε περιλαίμιο, στο οποίο ανιχνεύθηκε DNA που φέρεται να ανήκει στον 22χρονο οπλίτη.
Την ημέρα της απόπειρας, ο κατηγορούμενος είχε λάβει απαλλαγή από τα καθήκοντά του στον στρατό. Κατά τις έρευνες στην οικία του εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλια, σφαίρες, ανθρωπόμορφες μάσκες και κινητά τηλέφωνα.
Με μειωμένη παρουσία μελών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των εξελίξεων που αφορούν τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος.