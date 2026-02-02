Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤΑΕΠ: Ξεπερνά τις 24 ώρες η αναμονή - Έντονη ανησυχία από τους νοσηλευτές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΕΠ: Ξεπερνά τις 24 ώρες η αναμονή - Έντονη ανησυχία από τους νοσηλευτές

 02.02.2026 - 20:13
ΤΑΕΠ: Ξεπερνά τις 24 ώρες η αναμονή - Έντονη ανησυχία από τους νοσηλευτές

Ανησυχία εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. για τις συνθήκες υπερπληρότητας που παρουσιάζουν τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω των αυξημένων εισαγωγών ασθενών, κυρίως με πνευμονολογικά προβλήματα και γρίπη, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στην ανακοίνωσή τους οι νοσηλευτές επισημαίνουν ότι, λόγω των συνθηκών αυτών, παρατηρούνται δυσκολίες στη διαχείριση των εισαγωγών, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν και για την πολύωρη παραμονή ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τις 24 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών.

«Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, πλήττει την αξιοπρέπειά τους και υπονομεύει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, ειδικά προς τα ηλικιωμένα και ευάλωτα άτομα, επηρεάζοντας δυσμενώς τόσο τους ασθενείς όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό», επισημαίνουν οι νοσηλευτές, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη αποστείλει επιστολή προς τη Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ, ζητώντας σύγκληση κατεπείγουσας σύσκεψης με τους εμπλεκόμενους φορείς, για λήψη μέτρων αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Εκφράζουν, τέλος, δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το έτος 2026 δεν έχει ακόμη εγκριθεί, παρόλο που είχε κατατεθεί από τον Οργανισμό στο αρμόδιο Υπουργείο από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Η καθυστέρηση αυτή αποστερεί από τον Οργανισμό τη δυνατότητα ενίσχυσής του σε ανθρώπινο δυναμικό, αφού χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό αδυνατεί να προχωρήσει στην πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι αναγκαία για την καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων και αυξημένων αναγκών», αναφέρουν καλώντας τα αρμόδια Υπουργεία να προωθήσουν τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήρθαν τα «πάνω – κάτω» σε χωριό της Κύπρου: Παραιτήθηκε Κοινοτάρχης – Ποιος ο λόγος
Έρχεται ο μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο αγαπημένου Ιεροψάλτη - «Διακόνησε με ήθος...» - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμη και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία
Εσύ το ήξερες; Η πτήση με τις περισσότερες αναταράξεις διαρκεί μόλις μία ώρα - Ποια είναι
Έλενα Λυσάνδρου: Έκανε αυξητική στήθους και μας έδειξε ενθουσιασμένη το αποτέλεσμα -Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει - Πότε θα το ακούσουμε για πρώτη φορά

 02.02.2026 - 19:58
Επόμενο άρθρο

Έρχεται ο μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

 02.02.2026 - 20:30
Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

Με μειωμένη παρουσία μελών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των εξελίξεων που αφορούν τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

  •  02.02.2026 - 18:51
Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

  •  02.02.2026 - 17:10
ΤΑΕΠ: Ξεπερνά τις 24 ώρες η αναμονή - Έντονη ανησυχία από τους νοσηλευτές

ΤΑΕΠ: Ξεπερνά τις 24 ώρες η αναμονή - Έντονη ανησυχία από τους νοσηλευτές

  •  02.02.2026 - 20:13
Χειροπέδες σε 41χρονο: Μπούκαρε σε περίπτερο, απείλησε την εργαζόμενη με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και έκλεψε το ταμείο

Χειροπέδες σε 41χρονο: Μπούκαρε σε περίπτερο, απείλησε την εργαζόμενη με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και έκλεψε το ταμείο

  •  02.02.2026 - 20:41
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία - Ο 22χρονος ΣΥΟΠ φέρεται να αποκάλυψε ότι συνωμότησε με άλλο άτομο

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία - Ο 22χρονος ΣΥΟΠ φέρεται να αποκάλυψε ότι συνωμότησε με άλλο άτομο

  •  02.02.2026 - 21:10
Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

  •  02.02.2026 - 17:25
Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

  •  02.02.2026 - 16:58
Eurovision 2026: Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει - Πότε θα το ακούσουμε για πρώτη φορά

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει - Πότε θα το ακούσουμε για πρώτη φορά

  •  02.02.2026 - 19:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα