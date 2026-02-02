Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν μεταξύ άλλων, αριθμός πυροβόλων όπλων, ποσότητες ναρκωτικών, και χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, στην κατοικία 36χρονου εντοπίστηκαν: - δύο πυροβόλα όπλα τύπου φλοπέρ, - ένα δίκαννο πυροβόλο όπλο, - ένα αεροβόλο όπλο, - 27 φυσίγγια, - ποσότητα κάνναβης βάρους 3,8 γραμμαρίων, - χρηματικό ποσό 2,260 ευρώ, και - ένα κινητό τηλέφωνο.

Στην κατοικία 30χρονου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων: - ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 40 γραμμαρίων, - ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 45 γραμμαρίων, - χρηματικό ποσό 1,025 ευρώ, - δύο ζυγαριές ακριβείας με ίχνη άσπρης σκόνης, και - ένα κινητό τηλέφωνο.

Τα ανευρεθέντα κατακρατήθηκαν ως τεκμήρια, ενώ οι 36χρονος και 30χρονος συνελήφθησαν για αντίστοιχα αυτόφωρα αδικήματα παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και αεροβόλου όπλου, και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών. Αυτοί τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Τρίτο πρόσωπο, άντρας ηλικίας 24 ετών, συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε σχέση με υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, που διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας. Στη συνέχεια ο 24χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, που ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα διήμερης κράτησης του, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Η αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη με τη συμμετοχή των ΤΑΕ Λευκωσίας, ΥΚΑΝ, ΥΔΑΠ, και ΜΜΑΔ. Άρχισε στις 5.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ολοκληρώθηκε γύρω στις 10.30π.μ..

Το ΤΑΕ Λευκωσίας, η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) και ο Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας συνεχίζουν τις εξετάσεις. Κλάδος Επικοινωνίας