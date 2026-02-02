Themasports lifenewscy
Χειροπέδες σε 41χρονο: Μπούκαρε σε περίπτερο, απείλησε την εργαζόμενη με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και έκλεψε το ταμείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 41χρονο: Μπούκαρε σε περίπτερο, απείλησε την εργαζόμενη με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και έκλεψε το ταμείο

 02.02.2026 - 20:41
Χειροπέδες σε 41χρονο: Μπούκαρε σε περίπτερο, απείλησε την εργαζόμενη με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και έκλεψε το ταμείο

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 41 ετών, υπόπτου για τη διάπραξη ληστείας σήμερα, σε περίπτερο στην επαρχία Αμμοχώστου, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας.

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να διερευνά την υπόθεση ληστείας. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 10.40 σήμερα το πρωί, άντρας εισήλθε σε περίπτερο στην επαρχία Αμμοχώστου, φορώντας κράνος μοτοσικλετιστή και με την απειλή κυνηγετικού πυροβόλου όπλου, απέσπασε από την εργαζόμενη στο ταμείο του υποστατικού, χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Ξυλοφάγου και του ΤΑΕ Αμμοχώστου και από τις εξετάσεις που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 41χρονου.

Αυτός εντοπίστηκε από μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, λίγο μετά τις 7.30 το βράδυ και αφού συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις. 

