Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Το «καρναβαλίστικο περιπολικό» που έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 02.02.2026 - 22:25
Ένα ασυνήθιστο θέαμα στους δρόμους της Κύπρου έχει προκαλέσει κύμα σχολίων και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος για ένα αυτοσχέδιο περιπολικό όχημα, το οποίο θυμίζει περισσότερο… καρναβαλίστικη κατασκευή παρά υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Στη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ένα μικρό όχημα με εμφανείς πρόχειρες μετατροπές, βαμμένο στα χρώματα της Αστυνομίας και με επιγραφές που παραπέμπουν σε περιπολικό, χωρίς ωστόσο να θυμίζει τα τυπικά υπηρεσιακά μέσα. Το όχημα εντοπίστηκε να κυκλοφορεί κανονικά σε πολυσύχναστο δρόμο, τραβώντας τα βλέμματα περαστικών και οδηγών.

Χρήστες των social media σχολιάζουν με χιούμορ αλλά και προβληματισμό, κάνοντας λόγο για «κυπριακή πατέντα», ενώ δεν λείπουν και όσοι εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο πρόκειται για επίσημο όχημα ή για σατιρική/καρναβαλίστικη κατασκευή, ενδεχομένως στο πλαίσιο των ημερών.

 

Δείτε την φωτογραφία που αναρτήθηκε στην ομάδα «Cy Police Checkpoints»:

 

Μπορεί να είναι εικόνα ασθενοφόρο και κείμενο

Με μειωμένη παρουσία μελών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των εξελίξεων που αφορούν τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος.

