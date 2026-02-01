VIDEO – Χαμός στα social: Επίθεση γνωστού tiktoker σε Alexui για Φαίδωνος: «Ακόμα κι ένα χαστούκι είναι ιδιωτικό θέμα» – Την προκάλεσε να μιλήσει για τα κοντέινερ

Σε ανάρτησή του, υπερασπίζεται τον Δήμαρχο Πάφου, χρησιμοποιώντας τη φράση «έχει φως», ενώ προχωρά και σε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τοποθέτηση, αναφέροντας πως «ακόμα και ένα χαστούκι να της έδωσε, είναι ιδιωτικό ζήτημα και δεν μας αφορά, εφόσον η ίδια του η γυναίκα δεν έχει πρόβλημα».