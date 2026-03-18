Αφθώδης πυρετός: Αυτή είναι η 7μελής επιστημονική επιτροπή που ανέλαβε τη μάχη στην Κύπρο

 18.03.2026 - 19:18
Συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη η 7μελης Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, η οποία διορίστηκε από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους Δρ Γεωργιάδου Σωτηρία, Δρ Επαμεινώνδα Δημήτρη, Δρ  Κωνσταντίνου Α. Κώστα, Δρ Μαζέρη Στέλλα, Δρ Νικολάου Γεώργιο, Δρ Σπανούδη Κυριάκο και Δρ Τσάλτα Δημήτρη.

Το Υπουργείο Γεωργίας, σε ανακοίνωση του, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση της 7μελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, η οποία διορίστηκε από την Υπουργό, παραθέτει τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται, η Δρ Σωτηρία Γεωργιάδου είναι Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου, Προϊσταμένη των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ιστοπαθολογίας στο Εργαστήριο Υγείας των Ζώων. Διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στη Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική από το University of Cyprus και στη Δημόσια Διοίκηση από το Mediterranean Institute of Management.

«Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της κτηνιατρικής και ειδικότερα της εργαστηριακής διάγνωσης, της δημόσιας διοίκησης, συμμετέχει σε εθνικές επιτροπές και συντονίζει πολλαπλές εργασίες σε διοικητικό επίπεδο, ενώ έχει συμβάλει σε ερευνητικές δημοσιεύσεις που αφορούν τη ζωική υγεία και τις μεταδοτικές ασθένειες» προστίθεται.

Ο Δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, έναν στη κτηνιατρική χειρουργική από το ΑΠΘ και ένα στη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Από το 2013 υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων ρόλων ως Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος το 2024. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου από το 2019.

Όπως αναφέρεται, εκπροσωπεί την Κύπρο σε μεγάλους κτηνιατρικούς οργανισμούς όπως οι FECAVA, WSAVA, ISFM και FVE. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα λοιμώδη νοσήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λοιμώδη Περιτονίτιδα των Αιλουροειδών μετά τη σημαντική έξαρση στην Κύπρο το 2023. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Επιστημονικής σύμπραξης για τη μελέτη της Λοιμώδους Περιτονίτιδας, με παγκόσμιες συνεργασίες.

Ο Δρ. Κώστας Α. Κωνσταντίνου είναι Ειδικός Παθολόγος και Λοιμωξιολόγος και υπηρετεί στη Μονάδα Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και στη Μονάδα Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, με αρμοδιότητες σε θέματα ετοιμότητας και διαχείρισης λοιμωδών νοσημάτων. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της πανδημίας COVID-19, ενώ συμμετέχει σε εθνικές επιτροπές δημόσιας υγείας και εκπροσωπεί την Κύπρο σε ευρωπαϊκά επιστημονικά φόρουμ για θέματα λοιμωδών νοσημάτων.

Η Δρ Στέλλα Μαζέρη είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, με Μεταπτυχιακό (MSc) στην Έρευνα Δημόσιας Υγείας και Διδακτορικό (PhD) στην Κτηνιατρική Επιδημιολογία και Παρασιτολογία. Είναι ειδικός του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Πληθυσμιακής Κτηνιατρικής (ECVPH). Είναι Senior Lecturer στο Royal (Dick) School of Veterinary Studies και στο Roslin Institute του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην επιδημιολογία ζωονόσων, την υγεία των ζώων παραγωγής και τη χρήση δεδομένων για τη στήριξη πολιτικών δημόσιας υγείας, με εκτενή εμπειρία σε διεθνή προγράμματα και παρεμβάσεις σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Αφρική και Ασία, σημειώνεται.

Ο Δρ Γεώργιος Νικολάου είναι Κλινικός Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής Παθολογικής Ανατομικής στη Σχολή Κτηνιατρικής του University of Nicosia. Έχει λάβει εκπαίδευση και έχει αποκτήσει ερευνητική εμπειρία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, με εξειδίκευση στην παθολογία ζώων και στη βιολογία λοιμώξεων.

Το ερευνητικό του έργο, προστίθεται, επικεντρώνεται κυρίως στην παθογένεση και ανοσολογία βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων σε παραγωγικά ζώα, καθώς και στη διάγνωση και παθοβιολογία νεοπλασμάτων σε ζώα συντροφιάς. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στην Κύπρο στον τομέα της διαγνωστικής κτηνιατρικής παθολογίας, συμβάλλοντας στη εργαστηριακή διάγνωση λοιμωδών και άλλων νοσημάτων μέσω ιστοπαθολογικής εξέτασης, ανοσοϊστοχημείας και σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων.

Ο Δρ Κυριάκος Σπανούδης είναι Κτηνίατρος και Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Κτηνιατρικής του University of Nicosia. Είναι Πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και δραστηριοποιείται ερευνητικά στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κτηνιατρικών κλινικών μελετών σε παραγωγικά ζώα, με έμφαση στη μελέτη και διαχείριση ζωικών νόσων.

Ο Δρ Δημήτρης Τσάλτας είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη γεωργική μικροβιολογία και βιοτεχνολογία, με έμφαση στη μικροβιακή βιοποικιλότητα, τη βιοασφάλεια της αγροδιατροφικής αλυσίδας και τη διαχείριση μικροβιακών κινδύνων που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, την υγεία και ευζωία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Το έργο του εντάσσεται στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας (One Health), εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η αντιμικροβιακή αντοχή και η πρόληψη και διαχείριση βιολογικών κινδύνων στη γεωργία.

Μήνυμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί μέχρι το τέλος της θητείας της για μια πιο αυτόνομη, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη.

