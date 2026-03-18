ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

 18.03.2026 - 18:11
Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία διερευνά νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής χρηματικού ποσού, από δράστες που αποστέλλουν μηνύματα δήθεν του Γενικού Συστήματος Υγείας – ΓΕΣΥ, αποσκοπώντας στην απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού, ο παραπονούμενος έλαβε στις 17 Νοεμβρίου, 2025, μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, με εμφανιζόμενο αποστολέα δήθεν το ΓΕΣΥ. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι, το προφίλ του στο ΓΕΣΥ χρειάζεται ενημέρωση και τον παρέπεμπε σε διαδικτυακή σελίδα.

Ο παραπονούμενος επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου του ζητήθηκε να καταχωρήσει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του, δήθεν για πληρωμή χρηματικού ποσού 10 ευρώ, ώστε να του επιτραπεί να προχωρήσει στην ανανέωση του προφίλ του. Αφού καταχώρησε τα στοιχεία, οι δράστες απέσπασαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του, χρηματικό ποσό ύψους 10,010, με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να διαπιστώσει ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Ως μέτρο προστασίας από τέτοιας φύσης διαδικτυακές απάτες, η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους - links. Συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία του.

Συστήνεται επίσης όπως, πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή ή πληρωμή, οι πολίτες προχωρούν σε σχετική επαλήθευση, μέσω και των γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των οργανισμών ή εταιρειών που

ενδεχομένως εμπλέκονται. Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους, μέσω τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, για αποτροπή παράνομης χρήσης τους.

Eurostat: Καλά νέα για την κτηνοτροφία στην Κύπρο – Αύξηση στην παραγωγή βοοειδών

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά προς μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο European Policy Centre στις Βρυξέλλες, με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

  •  18.03.2026 - 13:48
LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

  •  18.03.2026 - 14:20
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

  •  18.03.2026 - 14:11
Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

  •  18.03.2026 - 14:34
Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

  •  18.03.2026 - 15:45
Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

  •  18.03.2026 - 15:00
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

  •  18.03.2026 - 13:02

