Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού, ο παραπονούμενος έλαβε στις 17 Νοεμβρίου, 2025, μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, με εμφανιζόμενο αποστολέα δήθεν το ΓΕΣΥ. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι, το προφίλ του στο ΓΕΣΥ χρειάζεται ενημέρωση και τον παρέπεμπε σε διαδικτυακή σελίδα.

Ο παραπονούμενος επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου του ζητήθηκε να καταχωρήσει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του, δήθεν για πληρωμή χρηματικού ποσού 10 ευρώ, ώστε να του επιτραπεί να προχωρήσει στην ανανέωση του προφίλ του. Αφού καταχώρησε τα στοιχεία, οι δράστες απέσπασαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του, χρηματικό ποσό ύψους 10,010, με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να διαπιστώσει ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Ως μέτρο προστασίας από τέτοιας φύσης διαδικτυακές απάτες, η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους - links. Συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία του.

Συστήνεται επίσης όπως, πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή ή πληρωμή, οι πολίτες προχωρούν σε σχετική επαλήθευση, μέσω και των γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των οργανισμών ή εταιρειών που

ενδεχομένως εμπλέκονται. Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους, μέσω τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, για αποτροπή παράνομης χρήσης τους.