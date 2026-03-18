Δικαστική «βόμβα» στην Πάφο: Επιστρέφει στη δουλειά λειτουργός που είχε απολυθεί μετά από καταγγελίες κατά Δημάρχου

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης διαδραμάτισε η παρουσία του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πάφου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ως πρακτικογράφου, μετά από απόφαση του Δημάρχου. Το γεγονός αυτό εξετάστηκε στο πλαίσιο της προσφυγής που κατέθεσε η ανώτερη λειτουργός της Δημοτικής Υπηρεσίας, Κάτια Κωνσταντινίδου, η οποία είχε απολυθεί μετά από καταγγελία που είχε προβεί κατά του εν αργία πλέον Δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος και του πρώην Δημοτικού Γραμματέα.

Το Δικαστήριο, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 αφού μελέτησε τα ενώπιόν του έγγραφα και πρακτικά, έκρινε τη Δευτέρα ότι η αιτήτρια έχει δίκαιο στις θέσεις της. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, στις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου δεν προβλέπεται δικαιωματική παρουσία οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, μη υπαλλήλου του Δήμου, σε συνεδρίες για σκοπούς τήρησης πρακτικών.

Σύμφωνα με επιστολή του συνηγόρου της προς τον Δήμο Πάφου, η λειτουργός επέστρεψε από χτες στα καθήκοντά της, ενώ αναμένεται να της καταβληθούν και όλοι οι μισθοί που απώλεσε κατά τη διάρκεια της απόλυσής της.

Στην απόφαση του Δικαστηρίου, ημερομηνίας 16 Μαρτίου του 2026, επισημαίνεται ότι δεν διαπιστώνεται απλώς τεταμένη υπηρεσιακή σχέση μεταξύ της αιτήτριας και του Δημοτικού Γραμματέα ή του τότε Δημάρχου. Η αιτήτρια, πέραν της διαμαρτυρίας της για δυσμενή αξιολόγηση και άλλων υπηρεσιακών παραπόνων, είχε προχωρήσει σε συγκεκριμένες καταγγελίες στην Αστυνομία, τις οποίες επανειλημμένα έθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για εργασιακό εκφοβισμό, επαναλαμβανόμενη ψυχολογική βία, καθώς και περιστατικό κατ’ ισχυρισμό άσκησης σωματικής βίας από τον Δήμαρχο. Επιπρόσθετα, κατήγγειλε πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων ή/και αδικημάτων διαφθοράς τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον τότε Δημοτικό Γραμματέα.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι οι εν λόγω καταγγελίες ουδέποτε διερευνήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε κατά τη λήψη της αρχικής απόφασης για τερματισμό του διορισμού της, ούτε κατά την επανεξέταση της υπόθεσης.

Αντίθετα, το Συμβούλιο περιορίστηκε σε παραπομπές στη σχετική νομολογία περί τεταμένων υπηρεσιακών σχέσεων, χωρίς να προβεί σε ουσιαστική έρευνα ή να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Δήμαρχο και τον Δημοτικό Γραμματέα.

Παράλληλα, το Δικαστήριο δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ισχυρισμό της πλευράς του Δήμου ότι οι καταγγελίες υποβλήθηκαν εκ των υστέρων και για στρατηγικούς σκοπούς, μετά τη δυσμενή αξιολόγηση της αιτήτριας. Ωστόσο, έκρινε ότι πρόκειται για μεταγενέστερη εισήγηση, η οποία ουδέποτε εξετάστηκε ή διαπιστώθηκε από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην υποχρέωση του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία διερεύνησης των καταγγελιών, καθώς και να εξαιρεθούν από σχετικές συνεδρίες, για λόγους αντικειμενικής αμεροληψίας, ώστε να αποκλειστεί κάθε εύλογη υπόνοια προκατάληψης.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ο ισχυρισμός της αιτήτριας περί υπέρβασης της τριετούς δοκιμαστικής περιόδου δεν ευσταθεί, καθώς η αρχική απόφαση για τερματισμό του διορισμού της είχε ληφθεί εντός της νόμιμης περιόδου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράλειψη ως προς την πλήρη αναδρομική αποκατάστασή της.

Συγκεκριμένα, ενώ η αιτήτρια αποκαταστάθηκε από τις 20.12.2022, το Δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να αποκατασταθεί αναδρομικά από τις 18.05.2022, ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση για τον τερματισμό του διορισμού της που στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσφυγή επιτυγχάνει και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Παράλληλα, επιδικάστηκαν υπέρ της αιτήτριας και εναντίον του Δήμου Πάφου δικαστικά έξοδα ύψους €2.000 πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως η διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και η απόφαση ανακοινώθηκε Μάρτιο του 2026