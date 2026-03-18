Συνάντηση Χριστοδουλίδη με φον ντερ Λάιεν: Στήριξη για αφθώδη πυρετό και πορεία προς Σένγκεν
Συνάντηση Χριστοδουλίδη με φον ντερ Λάιεν: Στήριξη για αφθώδη πυρετό και πορεία προς Σένγκεν

 18.03.2026 - 20:08
Η ανταπόκριση της ΕΕ για οικονομική ενίσχυση για αντιμετώπιση των προκλήσεων από τον αφθώδη πυρετό, καθώς και μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να προστατευθεί στο μέλλον η Κύπρος από παρόμοιες κτηνοτροφικές κρίσεις, ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και Πρόεδρος Κομισιόν, συζήτησαν επίσης το Κυπριακό ενόψει των συναντήσεων με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη βοήθεια που έλαβε η Κύπρος από κράτη-μέλη της Ένωσης για αντιμετώπιση της κρίσης, την πορεία της Κύπρου προς την ένταξη της στη Συνθήκη του Σένγκεν, την οικονομική ενίσχυση του Λιβάνου για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης καθώς και τη βούληση της Κύπρου να φιλοξενήσει συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την «Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής» στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση με την κ. Φον ντερ Λάιεν, ως πολύ ουσιαστική.

Στο θέμα του αφθώδους πυρετού, ευχαρίστησε την κ. Φον ντερ Λάιεν για την ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ουσιαστική οικονομική ενίσχυση από πλευράς της Επιτροπής, όχι μόνο για να αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν άμεσα, αλλά για την επανενεργοποίηση του κλάδου της κτηνοτροφίας.

«Συζητήσαμε, επίσης, και κάποιοι άλλα μέτρα, κάποιες άλλες κινήσεις που η Επιτροπή θα προχωρήσει έτσι ώστε να προστατεύσει την Κύπρο, να προστατεύσει από ενδεχόμενες, τέτοιου είδους, ασθένειες στο μέλλον και είναι σημαντικός ο ρόλος της Επιτροπής προς τρίτα μέρη, έτσι ώστε να πράξουν ό,τι πρέπει να πράξουν για να μην δημιουργούνται προβλήματα και στην Κύπρο», είπε.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα της συνάντησης με την Πρόεδρο της Επιτροπής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις επαφές και συζητήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Μιλήσαμε για την προοπτική επανέναρξη των συνομιλιών», είπε, τονίζοντας την σημαντικότητα αξιοποίησης του παραθύρου που υπάρχει μέχρι την λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες στο τέλος του έτους.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε πως ούτε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ , ούτε η Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ετοιμότητά του να επαναρχίσουν οι συνομιλίες στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντάλλαξαν απόψεις για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί πλήρες μέρος της Συνθήκης του Σένγκεν. «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη σημαντική, την ουσιαστική πρόοδο που υπάρχει προς την κατεύθυνση αυτή», είπε.

Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για την κρίση στην περιοχή, τονίζοντας τη σημαντικότητα της απόφασης της Προέδρου της Επιτροπής, μετά και από σχετικό αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για οικονομική ενίσχυση του Λιβάνου με 100 εκ. ευρώ για αντιμετώπιση της δύσκολης ανθρωπιστικής κατάστασης που δημιουργείται.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε στην Πρόεδρο της Κομισιόν την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει μια ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, αν οι δύο χώρες επιθυμούν να συζητήσουν.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συζήτηση με την κ. Φον ντερ Λάιεν για την ανταπόκριση κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αίτημά της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση της κρίσης που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το άρθρο 42 (7) της ΕΕ, η ανταπόκριση των κρατών μελών έδωσε ουσία -για πρώτη φορά- στο συγκεκριμένο άρθρο και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς να συζητήσουμε το θέμα και να θέσουμε σε μηχανισμό όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί επίθεση», είπε, τονίζοντας πως όπως είπαν και επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ, επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους, είναι επίθεση εναντίον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού
VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»
Πανικός με τη νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day - Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ - Πότε έρχεται στα σινεμά
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πώς να γλιτώσουμε λεφτά από τη βενζίνη στην Κύπρο – Οι απαντήσεις που δεν περιμέναμε
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

 

 

 

Φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: «Πλήρης αλληλεγγύη της Ευρώπης προς την Κύπρο»

ΠτΔ: Κοινός στόχος με ΓΓ ΟΗΕ η ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό πριν το τέλος του έτους

Με φον ντερ Λάιεν και Κόστα στο ίδιο τραπέζι ο Χριστοδουλίδης – «Η ισχύς της Ευρώπης βρίσκεται στους ανθρώπους της»

Μήνυμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί μέχρι το τέλος της θητείας της για μια πιο αυτόνομη, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη.

LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

  •  18.03.2026 - 14:20
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

  •  18.03.2026 - 14:11
Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

  •  18.03.2026 - 18:20
Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

  •  18.03.2026 - 15:45
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί

  •  18.03.2026 - 17:41
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

  •  18.03.2026 - 13:02

