Παναγιώτου για αφθώδη πυρετό: «Όποιος δεν κάνει τη δουλειά του πρέπει να πάει σπίτι του» - Βίντεο

Η Υπουργός Γεωργίας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος, θέτοντας στη διάθεση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Οτιδήποτε μας έχει ζητηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή οτιδήποτε αφορούσε το κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας το έχουμε πράξει και έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Ένα εικοσιτετράωρο μετά το πρώτο κρούσμα οργανώθηκε το ΚΣΕΔ που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπουν οι 16 υπηρεσίες, πάνω από 500 άτομα να στελεχώσουν και να είναι στη διάθεση των Κτηνιατρικών Υπηρεσίών. Ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς και τα προβλήματα αυτά είναι δομικά στις κτηνοτροφικές περιοχές, στο πως έχει αναπτυχθεί η κτηνοτροφία στην Κύπρο.»

Όπως ανέφερε, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διαχειριστούν την επιζωοτική κρίση, με τη συνδρομή συνολικά δεκαέξι κρατικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι η απόδοση ευθυνών αποτελεί δεδομένη διαδικασία, ωστόσο αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση της κρίσης με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

«Όποιος δεν κάνει τη δουλειά του φυσικά και πρέπει να πάει σπίτι του, δεν αμφιβάλει κανένας για αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε μια κρίση μπροστά μας για την οποία πρέπει να δουλέψουν με επιστημονικά δεδομένα για να την κλείσουν.»

Η Υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι όπου διαπιστωθούν ευθύνες θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

«Παρακολουθούμε, βλέπουμε και να είστε βέβαιοι ότι θα συμβούν αυτά που πρέπει να συμβούν. Η οργή σας είναι και οργή μου. Βιώνω και την αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, βιώνω και την αγανάκτηση των κτηνιάτρων. Έχουμε συνεργεία 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα και είμαι μαζί τους. Το ότι έχουμε προβλήματα δεν το αρνηθήκαμε ποτέ.»

