Οδηγοί προσοχή: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Τρόοδος - Ελεγχόμενες αποκοπές κυκλοφορίας σε αυτόν τον δρόμο

Σύμφωνα με ανακοίνωση, λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που αναμένονται στην περιοχή Τροόδους, η Αστυνομία θα προχωρήσει σε ελεγχόμενες, κατά διαστήματα, αποκοπές της κυκλοφορίας προς τον Όλυμπο, για σκοπούς οδικής ασφάλειας και αποσυμφόρησης του οδικού δικτύου.