ΒΙΝΤΕΟ: Στο Φεστιβάλ Θανάτου οι επισκέπτες ξαπλώνουν σε φέρετρα για να αντιμετωπίσουν τον φόβο του τέλους

Το λεγόμενο «Death Fest» διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά και καλεί τους επισκέπτες να αναλογιστούν τη θνητότητα, προσφέροντας ταυτόχρονα πρακτικές υπηρεσίες και συμβουλές για το τέλος της ζωής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τρεις ημέρες στην επαρχία Νονταμπούρι, κοντά στην Μπανγκόκ, και βασίζεται σε ιδέες που συνδέονται με τον βουδισμό, ο οποίος επηρεάζει βαθιά την κουλτούρα της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με τη βουδιστική διδασκαλία, η ζωή συνδέεται αναπόφευκτα με τέσσερις βασικές εμπειρίες: τη γέννηση, το γήρας, την ασθένεια και τον θάνατο.

Όπως εξήγησε μία γυναίκα στο ABC, ο θάνατος ήταν για χρόνια ένα δύσκολο θέμα για την οικογένειά της. Ωστόσο, έχοντας περάσει περισσότερα από 20 χρόνια φροντίζοντας ασθενείς συγγενείς — ανάμεσά τους τον σύζυγό της που υπέστη εγκεφαλικό και συγγενείς που αντιμετώπισαν καρκίνο — έχει βιώσει αρκετές απώλειες και πλέον αισθάνεται πιο άνετα να μιλά για το θέμα.

Η ίδια σημείωσε ότι η εκδήλωση δεν αφορά μόνο το πώς πεθαίνει κανείς, αλλά και το πώς ζει όσο βρίσκεται ακόμη στη ζωή. «Δεν αφορά μόνο τον καλό θάνατο, αλλά και το παρόν και το πώς φροντίζουμε τη ζωή μας όσο είμαστε εδώ», ανέφερε.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν ειδικοί και οργανισμοί από διάφορους τομείς, όπως η υγεία, ο οικονομικός σχεδιασμός, η παρηγορητική φροντίδα, οι υπηρεσίες κηδείας και νέες μορφές μνήμης των νεκρών. Οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν όχι μόνο στην προετοιμασία για τον θάνατο, αλλά και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής μέχρι τις τελευταίες ημέρες.

Αρχισυντάκτης του περιοδικού The Cloud και ένας από τους βασικούς διοργανωτές της εκδήλωσης, υπογράμμισε ότι ο θάνατος αφορά όλους. «Ο θάνατος αφορά τους πάντες. Δεν αφορά μόνο εσένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντί να αναρωτιούνται οι άνθρωποι πώς θα είναι η στιγμή του θανάτου, ίσως θα έπρεπε να σκέφτονται πώς μπορούν να κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα για όσους θα μείνουν πίσω.

Ένα από τα πιο δημοφιλή εκθέματα της εκδήλωσης ονομάζεται «Test Die». Οι επισκέπτες μπορούν να ξαπλώσουν μέσα σε φέρετρα διαφορετικών μεγεθών και σχεδίων, ενώ πάνω από το κεφάλι τους υπάρχει ένας καθρέφτης ώστε να βλέπουν τον εαυτό τους. Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί σκέψη και περισυλλογή, όχι φόβο.

Η υπάλληλος γραφείου Φινουτντά Σιχάντ δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν καθησυχαστική. «Δεν νομίζω ότι φοβάμαι τον θάνατο», είπε. «Δεν θέλω επίσης να πεθάνω, αλλά όταν έρθει η στιγμή δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο τρομακτικό».

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν επίσης νέες ιδέες για τις τελετές και τις υπηρεσίες μετά τον θάνατο. Μία εταιρεία παρουσίασε ένα βιοδιασπώμενο φέρετρο κατασκευασμένο από μυκήλιο, δηλαδή τις ινώδεις ρίζες των μανιταριών, το οποίο βοηθά στη φυσική αποσύνθεση του σώματος. Η ιδρύτρια της εταιρείας Τζιραουάν Κουμσάο εξήγησε ότι η ιδέα αυτή προωθεί μια πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση στην ταφή. Αν και στο φεστιβάλ παρουσίασε φέρετρο σε ανθρώπινο μέγεθος, η εταιρεία της κατασκευάζει κυρίως φέρετρα για κατοικίδια ζώα.

«Δίνει στους ανθρώπους παρηγοριά το ότι φρόντισαν τα κατοικίδιά τους μέχρι το τέλος», ανέφερε, περιγράφοντας το σχέδιο των φερέτρων ως μια «κάψουλα» που μοιάζει με διαστημόπλοιο για το ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο.

Ανάλογη εμπειρία έχει και η Νόππασαουάρντ Πανγιατζαράι, ιδρύτρια της διαδικτυακής πλατφόρμας μνήμης Sharesouls. Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν φωτογραφίες και να μοιράζονται ιστορίες για αγαπημένα πρόσωπα, δημιουργώντας έναν ψηφιακό χώρο όπου φίλοι και συγγενείς μπορούν να αφήνουν μηνύματα και να αποτίουν φόρο τιμής.

Η ίδια ανέφερε ότι η αρχική ιδέα της πλατφόρμας ήταν να διατηρεί τις αναμνήσεις από μέλη της οικογένειας, όμως διαπίστωσε ότι πολλοί χρήστες δημιουργούν σελίδες μνήμης για τα κατοικίδιά τους. Όπως είπε, αρκετοί την ευχαρίστησαν γιατί σήμερα δεν υπάρχουν πολλοί χώροι όπου μπορούν να αποθηκεύονται ιστορίες και αναμνήσεις για τα ζώα που συντρόφευαν τις οικογένειες.

«Κάθε κατοικίδιο έχει σημασία για τους ιδιοκτήτες του, όσο και ένα μέλος της οικογένειας», σημείωσε.