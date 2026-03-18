Στο «μικροσκόπιο» του Υπουργείου Εσωτερικών οι καταγγελίες Νικόλα: Ζητούνται αποδείξεις για τους υποψηφίους της «Άμεσης Δημοκρατίας»

 18.03.2026 - 11:28
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών του Μαΐου, καθώς η Υπηρεσία Εκλογών παρενέβη μετά τις ηχηρές καταγγελίες του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου.

Με επιστολή που έστειλε το πρωί της Τετάρτης, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τον κ. Παπαδόπουλο να γίνει συγκεκριμένος και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τους τρεις υποψηφίους της «Άμεσης Δημοκρατίας» στους οποίους αναφέρθηκε μέσω social media.

Στόχος της Υπηρεσίας Εκλογών είναι η πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών, ώστε ο φάκελος να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες.

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ με ανάρτηση του στην πλατφόρμα «Χ» εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ, κάνοντας λόγο για πρόσωπα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, αλλά και για άτομο που φέρεται να εξαπάτησε εκατοντάδες επενδυτές κατά την περίοδο του Χρηματιστηρίου.

«Αυτοί θα αποφασίζουν για το μέλλον των παιδιών μας;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά, θέτοντας ηθικό ζήτημα για τα «νέα ήθη» που ευαγγελίζεται το συγκεκριμένο κίνημα.

​Ήδη η πρώτη περίπτωση έχει λάβει ονοματεπώνυμο, καθώς η υποψήφια της «Άμεσης Δημοκρατίας» στην επαρχία Κερύνειας, Βάλερη Ταραπάι, επιβεβαίωσε με δηλώσεις της στον «Φιλελεύθερο» την καταδίκη της από τα δικαστήρια των κατεχομένων. Η ίδια παραδέχθηκε πως εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση 170 γραμμαρίων κάνναβης το 2017, σημειώνοντας ωστόσο πως το λάθος της οφειλόταν στο νεαρό της ηλικίας της και ισχυριζόμενη πως δεν είχε τη στήριξη που χρειαζόταν, ενώ αμφισβήτησε τη νομιμότητα των δικαστικών διαδικασιών στις κατεχόμενες περιοχές.

Απόπειρα φόνου κατά 47χρονου επιχειρηματία: Απάντησε μη παραδοχή ο 22χρονος ΣΥΟΠ - Γιατί αναβλήθηκε η δίκη

VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»

Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένη στασιμότητα, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σήμερα στις Βρυξέλλες, αποκτά χαρακτήρα πέραν του τυπικού. Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση με σαφή στόχευση: να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο όπου το αδιέξοδο παγιώνεται και οι αποκλίσεις βαθαίνουν.

