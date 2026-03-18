VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και μεταδίδει η εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά, με τους υπαλλήλους να εργάζονται στον χώρο παραγωγής, όταν ομάδα πέντε έως έξι ατόμων εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο κατάστημα.

Οι Αρχές φέρονται να μπήκαν απροειδοποίητα ακόμη και στον χώρο παρασκευής φαγητού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για πιθανή παραβίαση υγειονομικών πρωτοκόλλων

«Περάσαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο και χωρίς κάποιο αδίκημα, χωρίς να μας ενημερώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Όπως υποστηρίζει, η επιχείρηση διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εργοδότηση του προσωπικού, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη επί τόπου. Τα σχετικά δικαιολογητικά στάλθηκαν αργότερα στις αρχές, ενώ οι δύο εργαζόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από σχετική επικοινωνία.

