Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου κατά 47χρονου επιχειρηματία: Απάντησε μη παραδοχή ο 22χρονος ΣΥΟΠ - Γιατί αναβλήθηκε η δίκη
Απόπειρα φόνου κατά 47χρονου επιχειρηματία: Απάντησε μη παραδοχή ο 22χρονος ΣΥΟΠ - Γιατί αναβλήθηκε η δίκη

 18.03.2026 - 11:24
Για τις 4 Μαΐου αναβλήθηκε η έναρξη της δίκης του 22χρονου ΣΥΟΠ, ο οποίος κατηγορείται για την απόπειρα φόνου κατά 47χρονου επιχειρηματία στις 31 Ιουλίου 2025.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Στην προηγούμενη δικάσιμο απάντησε μη παραδοχή στις 9 κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ανέφερε σήμερα ότι υπάρχει αδυναμία να αρχίσει η υπόθεση λόγω βεβαρημένου προγράμματος γι αυτό και το αίτημα για αναβολή εγκρίθηκε.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για ακρόαση στις 4 Μαΐου ή ώρα 9:00 με τον κατηγορούμενο να παραμένει υπό κράτηση. 

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου, συνωμοσίας για διάπραξη κακουργήματος, συνομωσίας κλοπής, απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου α κατηγορίας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών πυροβόλου όπλου α κατηγορίας, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου β κατηγοριας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών πυροβόλου όπλου Β κατηγορίας και συνομωσίας για απόπειρα φόνου κατά του ίδιου ατόμου σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τις 31 Ιουλίου 2025.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 17 Νοεμβριου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας μετά από πληροφορία που λήφθηκε στα μέσα Οκτωβρίου σύμφωνα με την οποία ο ίδιος είχε αναφέρει σε τρίτο άτομο πως αυτός διέπραξε τη απόπειρα φόνου. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα.  Σύμφωνα με πληροφορίες το πιστόλι δεν συνδέθηκε με κάποια εγκληματική ενέργεια.

Μεταξύ άλλων, στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου φαίνεται να εντοπίστηκαν βίντεο, που καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον στόχο και μετά την απόπειρα φόνου. Σε αυτά τα βίντεο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες στις οποίες κινείτο ο 47χρονος και να έκανε φωνητικές περιγραφές.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σημειώνεται πως ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα