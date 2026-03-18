Συναγερμός στη Λεμεσό: Όχημα «τυλίχθηκε» στις φλόγες – Επηρεάστηκε και δεύτερο αυτοκίνητο – Εκτεταμένες ζημιές

Στην σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν την φωτιά.

Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εν λόγω όχημα, καθώς επίσης και σε δεύτερο όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο πλησίον.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν με το φως της ημέρας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.