Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

 18.03.2026 - 13:48
Η πρόσφατη επίθεση με drone στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, που όμως ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο, πόσο άμεσα συνδέεται η ασφάλεια της Κύπρου με την συνολική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στο European Policy Centre, στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως μετά το συμβάν, υπήρξε άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας, στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας.

Σημείωσε επίσης ότι αν και δεν ενεργοποιήθηκε τυπικά το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος ουσιαστικά το δοκίμασε στην πράξη, στέλνοντας το μήνυμα πως όταν δέχεται επίθεση ένα κράτος-μέλος, πλήττεται η Ευρώπη συνολικά.

Παράλληλα τόνισε ότι πρόκειται για κάτι που οι κύπριοι δεν θα ξεχάσουν ποτέ και θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέδειξε πως η Κύπρος αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και διπλωματίας στην Ανατολική Μεσόγειο, λειτουργώντας ως ασφαλές καταφύγιο και γέφυρα συνεργασίας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή.

Διεμήνυσε μάλιστα, πως η ζωή στην Κύπρο συνεχίζεται κανονικά, με τον τομέα του τουρισμού να παραμένει ενεργός.

ΒΙΝΤΕΟ: Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος

«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

