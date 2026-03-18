«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

Όπως ανέφερε, «το να παραμείνει πρωταγωνιστής ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει να κάνει με τις πολιτικές μας», δίνοντας έμφαση στη συνέχιση «μιας ορθής δημοσιονομικής πολιτικής» και μεταρρυθμίσεων «με ωφέλεια για όλους τους πολίτες».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως στόχος είναι «ένα κράτος το οποίο ευημερεί και προοδεύει», μέσα από υπεύθυνες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Η κα. Δημητρίου έστειλε και σαφές μήνυμα προς την αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι «είναι απαραίτητος ο ΔΗΣΥ γιατί θα είναι επικίνδυνο και καταστροφικό να επιστρέψουμε σε πολιτικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», κάνοντας αναφορά στις πολιτικές του ΑΚΕΛ, με τις οποίες διαφωνεί «με όλο τον σεβασμό».

Αναφερόμενη στη σημασία της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, τόνισε ότι «ο κόσμος θα επιλέξει ποιος θέλει να τον εκπροσωπεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων», επισημαίνοντας ότι οι βουλευτές που θα εκλεγούν «θα είναι για πέντε χρόνια υπεύθυνοι για κάθε νόμο, για κάθε νομοσχέδιο και για κάθε κρίση».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι εδώ που θα πρέπει να επιλεγούν αυτοί που πραγματικά μπορούν», δίνοντας έμφαση στην πολιτική συνέπεια και την επάρκεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη λειτουργία του κοινοβουλίου, επισημαίνοντας την ανάγκη για «μια υπεύθυνη Βουλή», ενώ προειδοποίησε ότι ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. «Πολιτικά κρίνοντας, πολλά κόμματα στη Βουλή δυσκολεύουν την πλειοψηφία για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε το δικαίωμα κάθε πολιτικής δύναμης να διεκδικεί παρουσία στη Βουλή, σημειώνοντας πως «αυτή είναι η δημοκρατία», ωστόσο έθεσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη σαφών θέσεων. Όπως τόνισε, «δεν νοείται να έχουμε υποψήφιους που δεν έχουν θέσεις για το Κυπριακό ή την οικονομία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου «όχι στα κουτσομπολιά, όχι σε οτιδήποτε ευτελίζει την πολιτική ζωή».

Κλείνοντας, άφησε αιχμές για νεοσύστατους πολιτικούς σχηματισμούς, όπως το Άλμα, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη συνοχή και τη σαφήνεια των θέσεων τους, ενώ διερωτήθηκε κατά πόσο κάποιοι χώροι δημιουργούνται με μοναδικό στόχο προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις.

