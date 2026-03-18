ΑρχικήLike Online
 18.03.2026 - 12:44
Πώς να σταματήσετε τις κλήσεις από άγνωστους; Κι όμως υπάρχει τρόπος σε iPhone και Android

Οι άγνωστες και οι κρυφές κλήσεις είναι από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα στην καθημερινή χρήση του κινητού. Ειδικά όταν επαναλαμβάνονται, μπορούν να γίνουν πραγματικά κουραστικές.

Ευτυχώς, υπάρχουν απλοί τρόποι για να περιορίσετε αυτές τις κλήσεις τόσο σε iPhone όσο και σε Android.


Τι σημαίνει «Χωρίς αναγνώριση καλούντος»

Δεν είναι το ίδιο πράγμα το «Χωρίς αναγνώριση καλούντος» και το «Άγνωστος καλών». Στην πρώτη περίπτωση, ο καλών έχει επιλέξει να αποκρύψει σκόπιμα τον αριθμό του. Στη δεύτερη, το δίκτυο δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει σωστά τα στοιχεία της κλήσης.

Αυτή η διαφορά είναι σημαντική, γιατί εξηγεί γιατί ορισμένες κλήσεις εμφανίζονται εντελώς κρυφές, ενώ άλλες φαίνονται απλώς ως άγνωστες.

Η πιο απλή λύση στο iPhone

Στο iPhone υπάρχει η επιλογή σίγασης άγνωστων καλούντων. Με αυτή τη λειτουργία ενεργή, οι κλήσεις από αριθμούς που δεν βρίσκονται στις επαφές σας δεν θα σας ενοχλούν άμεσα και θα πηγαίνουν πιο διακριτικά στον τηλεφωνητή ή στη λίστα κλήσεων.

Για να την ενεργοποιήσετε, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις, επιλέγετε Τηλέφωνο και μετά ενεργοποιείτε τη Σίγαση άγνωστων καλούντων.

Πώς γίνεται στο Android

Και στα Android κινητά υπάρχει αντίστοιχη λύση. Στις περισσότερες συσκευές, ανοίγετε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατάτε το μενού με τις τρεις τελείες, μπαίνετε στις Ρυθμίσεις και μετά στην επιλογή Αποκλεισμός αριθμών. Από εκεί μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό άγνωστων καλούντων.

Η ονομασία των μενού μπορεί να διαφέρει λίγο από συσκευή σε συσκευή, αλλά η βασική λογική είναι ίδια.

Τι πρέπει να προσέξετε

Ο αποκλεισμός άγνωστων κλήσεων είναι χρήσιμος, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα. Μπορεί να χαθούν σημαντικές κλήσεις από υπηρεσίες, γιατρούς, σχολεία ή άλλους αριθμούς που δεν έχετε αποθηκεύσει στις επαφές σας.

Για αυτόν τον λόγο, αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, καλό είναι να ελέγχετε συχνά τις αναπάντητες κλήσεις και τον τηλεφωνητή σας.

Πώς να κρύψετε εσείς τον αριθμό σας

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση χωρίς να εμφανίζεται ο αριθμός σας, μπορείτε σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσετε το πρόθεμα *67 πριν από τον αριθμό που καλείτε.

Έτσι ζητάτε από τον πάροχο να αποκρύψει την αναγνώριση κλήσης για εκείνη τη συγκεκριμένη κλήση.

Πηγή: techmaniacs.gr

