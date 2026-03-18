Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

Με λόγο αφοπλιστικό και χωρίς να ωραιοποιεί καταστάσεις, ο κ. Κυριακού εξέφρασε την έντονη αντίθεση του με τη διαδικασία της μεταφοράς του Φωτός από τα Ιεροσόλυμα με ειδικές πτήσεις, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο για τη βίωση του Πάσχα.

​Η τοποθέτηση του θεολόγου κινήθηκε γύρω από την απομυθοποίηση της αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο. Ο ίδιος τόνισε πως έχει έρθει η ώρα η Εκκλησία και οι πιστοί να μιλήσουν με ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζοντας πως η αφή δεν αποτελεί ένα υπερφυσικό θαύμα αλλά μια ιερή παράδοση. Όπως εξήγησε, η διαδικασία που ακολουθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν διαφέρει στην ουσία της από τον τρόπο που ο κάθε ιερέας σε οποιαδήποτε ενορία βγαίνει από την Ωραία Πύλη το βράδυ της Ανάστασης κρατώντας το «ανέσπερον φως».

​Συνεχίζοντας το σκεπτικό του, ο κ. Κυριακού υπενθύμισε πως και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ είχε εκφράσει στο παρελθόν παρόμοιες επιφυλάξεις, θεωρώντας υπερβολική τη διαδικασία της επίσημης μεταφοράς. Κατά τον θεολόγο, η επιμονή σε μια «δημιουργική ασάφεια» γύρω από το αν πρόκειται για θαύμα ή όχι, το μόνο που καταφέρνει είναι να συντηρεί προκαταλήψεις και να απομακρύνει τους πιστούς από την πραγματική ουσία της Ανάστασης, η οποία κρύβεται στην πίστη και όχι στην αναζήτηση εντυπωσιακών σημείων.

​Απαντώντας στις αναφορές για τον όμορφο συμβολισμό που φέρει η έλευση του Φωτός από τους Αγίους Τόπους, ο κ. Κυριακού παραδέχθηκε μεν την αισθητική και παραδοσιακή αξία του εθίμου, ωστόσο επέμεινε πως ο συμβολισμός αυτός δεν χάνεται αν το φως ανάψει τοπικά στις εκκλησίες μας. Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα πως η πνευματική ευτυχία του χριστιανού δεν πρέπει να εξαρτάται από «θαύματα» και τελετουργικές υπερβολές, αλλά από την εσωτερική ανταπόκριση στο μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης που φέρει η Ανάσταση του Χριστού.