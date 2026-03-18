ΑρχικήΚοινωνίαΘεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

 18.03.2026 - 13:02
Σε μια παρέμβαση που αναμένεται να συζητηθεί προχώρησε ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι», θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Κύπρο.

Με λόγο αφοπλιστικό και χωρίς να ωραιοποιεί καταστάσεις, ο κ. Κυριακού εξέφρασε την έντονη αντίθεση του με τη διαδικασία της μεταφοράς του Φωτός από τα Ιεροσόλυμα με ειδικές πτήσεις, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο για τη βίωση του Πάσχα.

​Η τοποθέτηση του θεολόγου κινήθηκε γύρω από την απομυθοποίηση της αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο. Ο ίδιος τόνισε πως έχει έρθει η ώρα η Εκκλησία και οι πιστοί να μιλήσουν με ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζοντας πως η αφή δεν αποτελεί ένα υπερφυσικό θαύμα αλλά μια ιερή παράδοση. Όπως εξήγησε, η διαδικασία που ακολουθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν διαφέρει στην ουσία της από τον τρόπο που ο κάθε ιερέας σε οποιαδήποτε ενορία βγαίνει από την Ωραία Πύλη το βράδυ της Ανάστασης κρατώντας το «ανέσπερον φως».

​Συνεχίζοντας το σκεπτικό του, ο κ. Κυριακού υπενθύμισε πως και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ είχε εκφράσει στο παρελθόν παρόμοιες επιφυλάξεις, θεωρώντας υπερβολική τη διαδικασία της επίσημης μεταφοράς. Κατά τον θεολόγο, η επιμονή σε μια «δημιουργική ασάφεια» γύρω από το αν πρόκειται για θαύμα ή όχι, το μόνο που καταφέρνει είναι να συντηρεί προκαταλήψεις και να απομακρύνει τους πιστούς από την πραγματική ουσία της Ανάστασης, η οποία κρύβεται στην πίστη και όχι στην αναζήτηση εντυπωσιακών σημείων.

​Απαντώντας στις αναφορές για τον όμορφο συμβολισμό που φέρει η έλευση του Φωτός από τους Αγίους Τόπους, ο κ. Κυριακού παραδέχθηκε μεν την αισθητική και παραδοσιακή αξία του εθίμου, ωστόσο επέμεινε πως ο συμβολισμός αυτός δεν χάνεται αν το φως ανάψει τοπικά στις εκκλησίες μας. Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα πως η πνευματική ευτυχία του χριστιανού δεν πρέπει να εξαρτάται από «θαύματα» και τελετουργικές υπερβολές, αλλά από την εσωτερική ανταπόκριση στο μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης που φέρει η Ανάσταση του Χριστού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Του έκλεψαν το δαμαλάκι του – Κάλεσμα ιδιοκτήτη για επιστροφή του – Προσφέρει και αμοιβή – Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»
Πώς θα καταλάβεις αν κάποιος παρακολουθεί το κινητό σου - Τα σημάδια
Η κίνηση στους δρόμους του χωριού είναι από άλλο… «βασίλειο» - Δείτε το viral βίντεο
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πώς να γλιτώσουμε λεφτά από τη βενζίνη στην Κύπρο – Οι απαντήσεις που δεν περιμέναμε
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς να σταματήσετε τις κλήσεις από άγνωστους; Κι όμως υπάρχει τρόπος σε iPhone και Android

 18.03.2026 - 12:44
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Έφτιαξαν τεράστιο άγαλμα του Χριστού σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος

 18.03.2026 - 13:26
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Η πρόσφατη επίθεση με drone στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, που όμως ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο, πόσο άμεσα συνδέεται η ασφάλεια της Κύπρου με την συνολική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

  •  18.03.2026 - 13:48
LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

  •  18.03.2026 - 14:20
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

  •  18.03.2026 - 14:11
Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

  •  18.03.2026 - 14:34
Αφθώδης πυρετός: Εμβολιάστηκαν 85% των βοοειδών και 45% των αιγοπροβάτων - Τι γίνεται με τα γουρούνια

Αφθώδης πυρετός: Εμβολιάστηκαν 85% των βοοειδών και 45% των αιγοπροβάτων - Τι γίνεται με τα γουρούνια

  •  18.03.2026 - 12:37
Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

  •  18.03.2026 - 15:00
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

  •  18.03.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα