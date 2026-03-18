Πώς θα καταλάβεις αν κάποιος παρακολουθεί το κινητό σου - Τα σημάδια



Παρακολούθηση κινητού: 6 ενδείξεις που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι κάποιος έχει αποκτήσει πρόσβαση

1. Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά τη διάρκεια κλήσεων

Εάν κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ακούτε παρεμβολές, παράξενους ήχους ή «ηχώ» που δεν υπήρχαν προηγουμένως, υπάρχει πιθανότητα να έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή. Παράλληλα, ένα τηλέφωνο δεν θα πρέπει να παράγει ήχους όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν παρατηρείτε μυστηριώδεις θορύβους, ενδέχεται το μικρόφωνο της συσκευής να ενεργοποιείται χωρίς τη γνώση σας.



2. Υπερθέρμανση και γρήγορη εξάντληση της μπαταρίας

Μια μπαταρία που ζεσταίνεται έντονα ή αδειάζει πιο γρήγορα από το συνηθισμένο μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάποια εφαρμογή λειτουργεί συνεχώς στο παρασκήνιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λογισμικό παρακολούθησης καταναλώνει σημαντική ενέργεια. Βέβαια, η υπερθέρμανση μπορεί να οφείλεται και σε φυσιολογική χρήση ή στην παλαιότητα της συσκευής.



3. Προβλήματα κατά την απενεργοποίηση

Εάν το κινητό καθυστερεί υπερβολικά να κλείσει ή η διαδικασία απενεργοποίησης δεν ολοκληρώνεται κανονικά, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι κάποια εφαρμογή ή πρόγραμμα εμποδίζει τη διαδικασία.

4. Παράξενη συμπεριφορά της συσκευής



Η ξαφνική ενεργοποίηση της οθόνης, η αυτόματη επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου, καθώς και η εγκατάσταση εφαρμογών που δεν έχετε επιλέξει, αποτελούν σημάδια ύποπτης δραστηριότητας.

5. Ασυνήθιστα μηνύματα

Η λήψη μηνυμάτων με περίεργους χαρακτήρες, σύμβολα ή ακατανόητους συνδυασμούς αριθμών από άγνωστους αποστολείς μπορεί να σχετίζεται με απόπειρες ελέγχου ή επικοινωνίας κακόβουλου λογισμικού με τη συσκευή.

6. Αυξημένη κατανάλωση δεδομένων και «φουσκωμένος» λογαριασμός

Αν διαπιστώσετε ασυνήθιστα μεγάλη χρήση δεδομένων ή αυξημένες χρεώσεις στον λογαριασμό σας, ενδέχεται κάποια εφαρμογή να μεταδίδει πληροφορίες στο παρασκήνιο χωρίς να το γνωρίζετε.

Η παρατήρηση ενός μόνο από τα παραπάνω σημάδια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κινητό σας έχει παραβιαστεί. Ωστόσο, αν εμφανίζονται πολλά από αυτά ταυτόχρονα, είναι σκόπιμο να ελέγξετε τη συσκευή σας και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: parapolitika.gr