Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα – Από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης μέχρι και…επίθεση

 18.03.2026 - 07:14
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, παραβίαση του ορίου ταχύτητας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και άλλα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 529 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 789 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 28 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 291 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 109 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Ένας οδηγός, εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 160ΧΑΩ αντί 50. Αυτός συνελήφθη και σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Διενεργήθηκαν επίσης 104 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς θα καταλάβεις αν κάποιος παρακολουθεί το κινητό σου - Τα σημάδια

 18.03.2026 - 07:12
Επόμενο άρθρο

Τζένιφερ Λόπεζ: Οι φωτογραφίες της ξεκούρασης μετά τη συναυλία και η συζήτηση για τα πόδια της

 18.03.2026 - 07:21
Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένη στασιμότητα, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σήμερα στις Βρυξέλλες, αποκτά χαρακτήρα πέραν του τυπικού. Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση με σαφή στόχευση: να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο όπου το αδιέξοδο παγιώνεται και οι αποκλίσεις βαθαίνουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα