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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

 05.06.2026 - 17:43
Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

Νέος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να διεκδικήσει οχήματα μέσω ανοικτής δημοπρασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στις 15:00 στην Auction Yard στη Μοσφιλωτή, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 12, 7647 Μοσφιλωτή, επαρχία Λάρνακας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τα διαθέσιμα οχήματα, καθώς ο κατάλογος και οι φωτογραφίες τους θα είναι διαθέσιμα από τις 4 Ιουνίου 2026.

Για να δείτε τη λίστα με τα αντικείμενα πατήσετε ΕΔΩ

Για να δείτε τη λίστα και τις φωτογραφίες με τα αντικείμενα πατήσετε ΕΔΩ

Ώρες επιθεώρησης οχημάτων

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επιθεωρήσει τα οχήματα στις πιο κάτω ημερομηνίες και ώρες:

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026: 10:00 – 13:00 και 14:00 – 17:00
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026: 10:00 – 14:30

Οι διοργανωτές καλούν τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τον χώρο της δημοπρασίας για να εξετάσουν από κοντά τα οχήματα πριν από τη διαδικασία του πλειστηριασμού και να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής.

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