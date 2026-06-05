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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τελικός Κυπέλλου: Εκτός αθλητικών χώρων μέχρι τη δίκη οι τρεις που συνελήφθησαν - Εκδόθηκαν διατάγματα αποκλεισμού

 05.06.2026 - 17:17
Τελικός Κυπέλλου: Εκτός αθλητικών χώρων μέχρι τη δίκη οι τρεις που συνελήφθησαν - Εκδόθηκαν διατάγματα αποκλεισμού

Σε δύο διαφορετικές υποθέσεις το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε στις 2 Ιουνίου, 2026, διατάγματα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους, σε τρεις άντρες ηλικίας 32, 29 και 19 ετών.

Εναντίον των πιο πάνω προσώπων έχουν καταχωριστεί για εκδίκαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, υποθέσεις που αφορούν στην νομοθεσία για αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, οι οποίες προέκυψαν κατά την αστυνόμευση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ -ΠΑΦΟΣ, στις 29/05/2026 στο στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο εκδίκασης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, μεταφοράς εκρηκτικών υλών, και μεταφοράς επιθετικού οργάνου, για την οποία είχαν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση, 29χρονος και 19χρονος, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας διέταξε όπως ο 29χρονος και ο 19χρονος αφεθούν ελεύθεροι, με όρους που εξασφαλίζουν την παρουσία τους στην επόμενη δικάσιμο και συγκεκριμένα όπως υπογράψουν προσωπική εγγύηση για το ποσό των €10,000 ευρώ. Επίσης, εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού τους από τους αθλητικούς χώρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε για τις 2 Ιουλίου 2026.

Όσον αφορά στη δεύτερη υπόθεση, η οποία αφορά στα αδικήματα της επίθεσης, της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, της αντίστασης ή παρεμπόδισης οργάνου τήρησης της τάξης, της μεταφοράς εκρηκτικών υλών, και της μεταφοράς επιθετικού οργάνου, με κατηγορούμενο 31χρονο, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας διέταξε όπως ο 31χρονος υπογράψει προσωπική εγγύηση για το ποσό των €2,000 ευρώ και όπως παρουσιάζεται μία φορά τη βδομάδα σε Αστυνομικό Σταθμό.

Παράλληλα, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού του από τους αθλητικούς χώρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε για τις 6 Ιουλίου 2026.

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