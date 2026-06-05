Βουλή: Πρώτη σύσκεψη αρχηγών τη Δευτέρα - Τα φλέγοντα θέματα και οι θέσεις των κομμάτων

Από τις τοποθετήσεις των κομμάτων προκύπτει ότι, παρά τις ιδεολογικές διαφορές, υπάρχει σύγκλιση σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η στέγαση των νέων, το συνταξιοδοτικό και το κόστος ζωής, ενώ παράλληλα κάθε πολιτική δύναμη επιχειρεί να δώσει το δικό της στίγμα μέσα από ειδικότερες προτάσεις και πρωτοβουλίες.

ΔΗΣΥ: Συνταξιοδοτικό, στεγαστικό και κοινοβουλευτικός έλεγχος στο επίκεντρο

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό εκτιμούν ότι η νέα Βουλή θα κληθεί από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες να διαχειριστεί μια σειρά από κρίσιμα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα, με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, «εκ των πραγμάτων θα απασχολήσει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεδομένης και της δήλωσης του Υπουργού Εργασίας ότι θα καταθέσει στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο». Η επικείμενη κατάθεση του νομοσχεδίου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ για τη νέα σύνθεση του Σώματος, καθώς πρόκειται για μια μεταρρύθμιση με σημαντικές κοινωνικές και δημοσιονομικές προεκτάσεις.

Πέραν του συνταξιοδοτικού, ο ΔΗΣΥ τοποθετεί ψηλά στις κοινοβουλευτικές του προτεραιότητες ζητήματα που κυριάρχησαν και κατά την προεκλογική περίοδο.

«Θέματα που αναδείχθηκαν και στην προεκλογική εκστρατεία που έχουν να κάνουν με την προσιτή στέγη, το κυκλοφοριακό, με τη μείωση της υπογεννητικότητας σίγουρα θα είναι στην προμετωπίδα και τη δική μας, υποψιάζομαι και άλλων κομμάτων», σημείωσε ο κ. Δημητρίου.

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας.

«Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να είμαστε παραγωγικοί στη Βουλή, στο πλαίσιο της συνταγματικότητας πάντα και των σχετικών περιορισμών που υπάρχουν, να ασκήσουμε πίεση προς την Κυβέρνηση να φέρει τα νομοσχέδια που πρέπει να φέρει και να μην ξεχνούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται σωστά και πιο ολοκληρωμένα», τόνισε ο κ. Δημητρίου.

ΑΚΕΛ: Ακρίβεια, στεγαστικό, κράτος δικαίου και κοινωνική πολιτική

Στο ΑΚΕΛ, το μήνυμα μετά τις εκλογές είναι ότι οι πρώτες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες θα κινηθούν στη γραμμή που ακολούθησε το κόμμα κατά την προηγούμενη πενταετία, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

«Οι προτεραιότητες του ΑΚΕΛ είναι η προστασία και η ενίσχυση μισθών και συντάξεων που περιλαμβάνει μια σειρά ζητημάτων όπως είναι η ΑΤΑ και οι συλλογικές συμβάσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης.

«Προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και η προστασία των δανειοληπτών απέναντι στην απληστία των τραπεζών και των Funds», συμπλήρωσε.

«Έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα προεκλογικά, εκκρεμούν τα θέματα της φορολόγησης, έχουμε νομοθετικές προτάσεις. Η πρόταση μας για φορολόγηση των υπερκερδών των ΑΠΕ είναι κατατεθειμένη», ανέφερε ο κ. Λουκαΐδης.

Σε σχέση με τη στεγαστική κρίση, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι υπάρχουν κατατεθειμένες προτάσεις που στοχεύουν στον περιορισμό της ζήτησης ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών.

«Αν δεν περιοριστεί η ζήτηση, ιδιαίτερα από υπηκόους τρίτων χωρών, οι τιμές θα συνεχίσουν να εκτοξεύονται στα ακίνητα», σημείωσε.

«Έχουμε επίσης προτάσεις για στήριξη των νέων οικογενειών και της υπογεννητικότητας, όπως είναι η επέκταση της άδειας μητρότητας στις 26 εβδομάδες από το πρώτο παιδί», είπε ο κ. Λουκαΐδης.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι προτεραιότητα του ΑΚΕΛ αποτελεί επίσης η ενίσχυση του κράτους δικαίου για την αντιμετώπιση της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς.

ΕΛΑΜ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κοινωνική στήριξη και μεταναστευτικό στις προτεραιότητες

Με οκτώ βουλευτές και σημαντικά ενισχυμένη κοινοβουλευτική παρουσία, το ΕΛΑΜ εισέρχεται στη νέα Βουλή θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα οικονομικής πίεσης των νοικοκυριών, κοινωνικής πολιτικής και μεταναστευτικού, ενώ, παράλληλα, δηλώνει έτοιμο να αναζητήσει συνεργασίες με άλλα κόμματα για την προώθηση των θέσεών του.

Ο Βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μάριος Πελεκάνος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνονται «τα θέματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα θέματα στήριξης των ευάλωτων», φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη πρόταση του κόμματος για αναθεώρηση των κριτηρίων του επιδόματος τέκνου, τα οποία, όπως υποστηρίζει, οδηγούν στον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού δικαιούχων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, επίσης, το ΕΛΑΜ στη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται ακόμη η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Τα θέματα των ευάλωτων, των πολυτέκνων, των μονογονιών, των ΑμεΑ, το στεγαστικό και το ενεργειακό κόστος είναι ζητήματα για τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει δημόσιες εισηγήσεις», ανέφερε ο κ. Πελεκάνος, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις αυτές αναμένεται σταδιακά να μετατραπούν σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και προτάσεις νόμου.

Σταθερά στην κορυφή της ατζέντας του κόμματος παραμένει και το μεταναστευτικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα διαχρονικά ζητήματα προτεραιότητας για το ΕΛΑΜ. Παράλληλα, το κόμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα θέματα παιδείας, καθώς και στις πολιτικές που αφορούν το περιβάλλον και την άμυνα.

Η ενισχυμένη εκλογική δύναμη του ΕΛΑΜ αποτυπώνεται και στις διεκδικήσεις του για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σύμφωνα με τον κ. Πελεκάνο, το κόμμα θεωρεί ότι δικαιούται τρεις προεδρίες επιτροπών και προτίθεται να διεκδικήσει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Παιδείας και Περιβάλλοντος, τομείς στους οποίους, όπως υποστηρίζει, διαθέτει σαφείς πολιτικές θέσεις και προτάσεις.

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το ΕΛΑΜ δηλώνει ότι υποστηρίζει ως βασική αρχή τον «εξορθολογισμό» της αναλογιστικής μείωσης 12% που επιβάλλεται στην πρόωρη συνταξιοδότηση, ενώ τάσσεται και υπέρ της δημιουργίας ενός δεύτερου συνταξιοδοτικού πυλώνα. Ωστόσο, το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι θα τοποθετηθεί οριστικά όταν κατατεθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο και μελετηθούν οι λεπτομέρειές του.

ΔΗΚΟ: Στεγαστικό, μεταρρυθμίσεις και ενεργειακά έργα στο επίκεντρο

Στο Δημοκρατικό Κόμμα το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μια σειρά ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και κοινωνικών ζητημάτων που, σύμφωνα με το κόμμα, παραμένουν ανοικτά.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, από τις βασικότερες προτεραιότητες του κόμματος είναι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους και τα νεαρά ζευγάρια.

«Έχουμε σημαντικές προτεραιότητες που αφορούν καταρχάς τα θέματα στέγασης των νέων ανθρώπων. Να δούμε πώς ενισχύονται οι οικογένειες με στεγαστικά δάνεια και πώς στηρίζονται εκείνες που καταβάλλουν συνεχώς ενοίκιο», ανέφερε, υποδεικνύοντας ότι απαιτείται συντονισμός με την κυβέρνηση για την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών.

Σύμφωνα με τον κ. Λεωνίδου, θα πρέπει να εξεταστεί σχέδιο που να επιτρέπει στην Κυβέρνηση να ανεγείρει πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, τα οποία θα διατίθενται σε νεαρά ζευγάρια, ενώ παράλληλα εισηγείται την αξιοποίηση κρατικής χαλίτικης γης για στήριξη νέων ανθρώπων και ενίσχυση της υπαίθρου.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αξιολόγηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο να εντοπιστούν προβλήματα και κενά που προέκυψαν από την εφαρμογή της νέας δομής.

Σημαντική θέση στις προτεραιότητες του ΔΗΚΟ καταλαμβάνει και η δικαστική μεταρρύθμιση. Ο κ. Λεωνίδου αναφέρθηκε σε εκκρεμούσες νομοθετικές πρωτοβουλίες του από την προηγούμενη Βουλή και ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης του διοικητικού δικαίου, μέσω επέκτασης των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Δικαστηρίου, ώστε να εξετάζει όχι μόνο τη νομιμότητα διοικητικών πράξεων αλλά και την ουσία συγκεκριμένων διαφορών, με στόχο την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το ΔΗΚΟ δηλώνει έτοιμο να συμβάλει ενεργά στη συζήτηση όταν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή.

«Θα τη δούμε, θα την κουβεντιάσουμε και ασφαλώς θα κάνουμε τις δικές μας παρεμβάσεις, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί ο συνταξιούχος με βάση τις νέες ανάγκες και τα νέα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει το ΔΗΚΟ για τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης. Στον τομέα της υγείας, το κόμμα ζητεί να προχωρήσουν νομοσχέδια που παραμένουν σε εκκρεμότητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το θεσμό των πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Στην εκπαίδευση, προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης το ΔΗΚΟ στο ενεργειακό ζήτημα και ειδικότερα στην προώθηση του έργου του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό. «Αυτή η αδιέξοδη κατάσταση που επικρατεί μέχρι σήμερα πρέπει να τερματιστεί», υπογράμμισε ο κ. Λεωνίδου.

ΑΛΜΑ: Θεσμικές τομές, διαφάνεια και λογοδοσία στο επίκεντρο

Στο ΑΛΜΑ θεωρούν ότι η νέα Βουλή πρέπει να αποτελέσει μοχλό βαθιών θεσμικών αλλαγών, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον αποτελεσματικό έλεγχο της εξουσίας. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του κόμματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, το ΑΛΜΑ εισέρχεται στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο με συγκεκριμένο πρόγραμμα 14 νομοθετικών πρωτοβουλιών, το οποίο είχε παρουσιάσει προεκλογικά και το οποίο εκτείνεται από τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέχρι το στεγαστικό, τις εκποιήσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την ανώτατη εκπαίδευση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων που θέτει το κόμμα είναι η καθιέρωση δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών, η ενίσχυση του ρόλου της Βουλής και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η λογοδοσία των δημόσιων αξιωματούχων, η δημιουργία ισχυρότερης Αρχής κατά της Διαφθοράς με ουσιαστικές ανακριτικές εξουσίες, ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η θεσμοθέτηση διευθυντικής ομάδας στην Ελεγκτική Υπηρεσία και η καθιέρωση ασυμβίβαστου για διορισμούς πολιτικών προσώπων σε ανεξάρτητα δημόσια αξιώματα.

Παράλληλα, το ΑΛΜΑ προωθεί προτάσεις για φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προστασία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιορισμό της αγοράς κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών σε περιοχές αυξημένης στεγαστικής πίεσης, ισχυρότερη προστασία της πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο των εκποιήσεων, ενίσχυση της ποιότητας και της διαφάνειας στον τομέα της υγείας, μεγαλύτερη αυτονομία των δημόσιων πανεπιστημίων και αλλαγές στη δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το κόμμα προχωρεί άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών του, σημειώνοντας ότι κατά την πρώτη κανονική συνεδρία της Βουλής στις 11 Ιουνίου θα καταθέσει δύο προτάσεις νόμου για τη θεσμική ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Όπως εξήγησε, οι προτάσεις αποσκοπούν στο να δοθεί στην Αρχή η δυνατότητα διορισμού ποινικών ανακριτών σε υποθέσεις όπου από τις έρευνές της προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως το πρώτο βήμα υλοποίησης της προεκλογικής δέσμευσης του κόμματος για μια πραγματικά ισχυρή Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Άμεση Δημοκρατία: Συμμετοχή των πολιτών και κοινωνικές πρωτοβουλίες

Η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου εισέρχεται στη Βουλή με τέσσερις έδρες και με κεντρικό σύνθημα την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου έχει δηλώσει ότι στόχος του κινήματος είναι η συνεργασία και όχι η αντιπαράθεση, ενώ μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έκανε λόγο για εποικοδομητική στάση στα μεγάλα ζητήματα που θα τεθούν ενώπιον του κοινοβουλίου.

«Προτεραιότητά μας είναι να επιλυθούν τα προβλήματα του λαού, με πρώτο θέμα τις εκποιήσεις, τις συντάξεις, ζητήματα που αφορούν τους νέους μας», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Βουλευτής του κόμματος, Δημήτρης Σούγλης.

«Είναι θέματα πολύπλοκα αλλά πρέπει να παλέψουμε με συμμαχίες μέσα στη Βουλή για να επιλυθούν τα προβλήματα του τόπου και του λαού. Εμείς μιλούμε για μια Βουλή λαϊκής ενότητας», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχουν πολλά θέματ, που αφορούν στην παιδεία, την υγεία και το κόστος ζωής.

«Πρέπει να γίνουν συμμαχίες, να ενωθούν τα κόμματα και να ασκήσουν πίεση στην Κυβέρνηση ούτως ώστε κάποια πράγματα να μπορέσουν να επιλυθούν άμεσα», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται, εξάλλοου, πως σε δηλώσεις του μετά την εκλογή της νέας Προέδρου της Βουλής ο κ. Παναγιώτου είπε ότι συμφώνησαν με την κ. Δημητρίου να προωθήσουν από κοινού συγκεκριμένα θέματα όπως το επίδομα σε μητέρες, €5.000 για το πρώτο παιδί, €10.000 για το δεύτερο, κ.ο.κ.. Επίσης συμφώνησαν ότι οι συντάξεις πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τον κατώτατο μισθό στα €1.088 και να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα, κατά 10.000 κατοικίες, για να πέσουν οι τιμές των ενοικίων στην Κύπρο.

Πρώτη σύσκεψη αρχηγών τη Δευτέρα

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, στις 10 το πρωί της Δευτέρας θα γίνει η πρώτη σύσκεψη αρχηγών και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων της Βουλής για διαδικαστικά θέματα.

Ένα από τα θέματα στην ατζέντα θα αφορά και την Επιτροπή Επιλογής που αναμένεται να προκύψει από την επόμενη Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Πηγή: KYΠΕ