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ΔΙΕΘΝΗ

Διαρροή αέρα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Αστροναύτες προετοιμάζονται για πιθανή εκκένωση

 05.06.2026 - 17:57
Διαρροή αέρα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Αστροναύτες προετοιμάζονται για πιθανή εκκένωση

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, οι αστροναύτες που συμμετέχουν στην αποστολή Crew-12 έλαβαν οδηγίες να καταφύγουν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon, το οποίο παραμένει συνδεδεμένο με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Η εντολή δόθηκε από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια αντιμετώπισης της διαρροής από το ρωσικό πλήρωμα που επιχειρεί στο συγκεκριμένο τμήμα του σταθμού.

Το πλήρωμα της αποστολής Crew-12 αποτελείται από τέσσερα μέλη: δύο Αμερικανούς αστροναύτες, μία Γαλλίδα και έναν Ρώσο κοσμοναύτη.

Η NASA ανέφερε ότι η προετοιμασία για πιθανή εκκένωση πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, ενώ οι εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της διαρροής συνεχίζονται.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο βασικοί φορείς διαχείρισης του σταθμού, βρίσκονται εδώ και μήνες σε συζητήσεις σχετικά με τα αίτια και τις πιθανές λύσεις για μικρές διαρροές αέρα που έχουν εντοπιστεί στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda, ένα από τα βασικά τμήματα του διαστημικού εργαστηρίου, το οποίο έχει μέγεθος αντίστοιχο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι διαρροές θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένης έκτασης, ωστόσο τη Δευτέρα η απώλεια αέρα αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που επικαλείται το Reuters.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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