VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά στις επικρίσεις και εξηγεί γιατί η Άμεση Δημοκρατία στήριξε την Αννίτα Δημητρίου

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου, ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω βίντεο, επιχειρώντας να εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από τη στάση του κινήματος.

Όπως ανέφερε, οι τέσσερις ψήφοι της Άμεσης Δημοκρατίας έδωσαν στο κίνημα τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με τα μεγάλα κόμματα πριν από την ψηφοφορία, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων που θεωρεί σημαντικές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις τόσο με τον ΔΗΣΥ όσο και με το ΔΗΚΟ, κατά τις οποίες τέθηκαν οι βασικές θέσεις του κινήματος. Όπως υποστήριξε, η τελική απόφαση λήφθηκε αφού εξασφαλίστηκαν δεσμεύσεις σε ζητήματα που η Άμεση Δημοκρατία θεωρεί προτεραιότητες πολιτικής.

Μεταξύ αυτών, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε την αύξηση των συντάξεων στα 1.088 ευρώ, τη στήριξη των οικογενειών μέσω επιδομάτων για τις μητέρες, καθώς και την προώθηση προγράμματος κατασκευής 10.000 κατοικιών με στόχο τη μείωση των ενοικίων και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Αναφορά έγινε επίσης σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η επιλογή στήριξης της Αννίτας Δημητρίου δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης η οποία, όπως είπε, αποσκοπεί στην προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών στόχων του κινήματος.