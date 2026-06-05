Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠούτιν: Απέρριψε την πρόταση του Ζελένσκι για συνάντηση - «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα»
ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: Απέρριψε την πρόταση του Ζελένσκι για συνάντηση - «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα»

 05.06.2026 - 23:18
Πούτιν: Απέρριψε την πρόταση του Ζελένσκι για συνάντηση - «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα νόημα»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είδε την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία πρότεινε να συναντηθούν για να μπει ένα τέλος στην πόλεμο, αλλά δηλώνει ότι δεν βλέπει κάποιο νόημα να γίνει αυτή η συνάντηση.

Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι του έδειξαν την επιστολή χθες, αλλά «δεν είχε την ευκαιρία να την εξετάσει λεπτομερώς».

Ενδεικτικό είναι, όπως το σημειώνει το Sky News ότι σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης αναφερόταν στον Ζελένσκι όχι με το όνομά του, αλλά ως «συντάκτη αυτής της επιστολής».

Σήμερα το πρωί της «έριξε μια ματιά», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος και επισήμανε κάποια σημεία, όπως την ηλικία του, λέγοντας ότι η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει τη δουλειά του σωστά. «Το βασικό είναι αν κάποιος είναι ικανός και μπορεί να εργαστεί. Μερικοί από τους συναδέλφους μου, που είναι μεγαλύτεροι από εμένα, δείχνουν να έχουν άφθονη ενέργεια. Το αν κάνουν καλά ή άσχημα τη δουλειά τους είναι άλλο θέμα, αυτό είναι πολιτική κρίση».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία που θα έπρεπε να είχαν γίνει το 2024: «Μετά πρόσεξα το σημείο σχετικά με το πόσο καιρό κάποιος κατέχει εκλεγμένη θέση. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, φυσικά. Πρέπει να πας στις εκλογές, να μην τις φοβάσαι, και να ενεργείς πάντα εντός του Συντάγματος.

» Η διατήρηση της εξουσίας εκτός Συντάγματος ονομάζεται σφετερισμός εξουσίας. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Πήγαινε στις εκλογές. Θα συμβούλευα όλους να το κάνουν αυτό. Ειδικά αφού στην Ουκρανία έλεγαν ότι θα γίνουν σύντομα εκλογές, και μετά για κάποιο λόγο όλοι σιώπησαν. Δεν είναι σαφές γιατί».

Ανέφερε ακόμη ότι ένας Ρώσος επιχειρηματίας συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο και πρόσθεσε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά δεν βλέπει το νόημα να συναντηθούν για χάρη της συνάντησης και μόνο.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και ρυθμίσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα, αλλά πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης», εξήγησε.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θα συναντούσε τον Ζελένσκι, είπε: «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω το νόημα».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρόμος σε αεροδρόμιο: Αεροπλάνο χτύπησε στο έδαφος - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
Έφυγε από τη ζωή ο Γιαννάκης Γιαννάκη - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Αυτή είναι η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια που συνελήφθη στην Ελλάδα - Δείτε φωτογραφία
Πανέξυπνη αρκούδα ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της
Είστε διαρκώς κουρασμένοι; Οι 2 βιταμίνες που μάλλον σας λείπουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 05.06.2026 - 23:00
Επόμενο άρθρο

Μισθοί και προσλήψεις: Τι αλλάζει στις συνεντεύξεις εργασίας – Όσα προβλέπει νέα οδηγία της ΕΕ

 05.06.2026 - 23:38
ΠτΔ: Είναι ώρα να σφυρηλατήσουμε μια ολοένα στενότερη σχέση ΕΕ-Δ. Βαλκανίων

ΠτΔ: Είναι ώρα να σφυρηλατήσουμε μια ολοένα στενότερη σχέση ΕΕ-Δ. Βαλκανίων

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μετατρέψουμε την υπάρχουσα δυναμική σε απτή πρόοδο που θα δημιουργήσει μια ακόμη στενότερη σχέση μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στο Μαυροβούνιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Είναι ώρα να σφυρηλατήσουμε μια ολοένα στενότερη σχέση ΕΕ-Δ. Βαλκανίων

ΠτΔ: Είναι ώρα να σφυρηλατήσουμε μια ολοένα στενότερη σχέση ΕΕ-Δ. Βαλκανίων

  •  05.06.2026 - 19:19
Βουλή: Πρώτη σύσκεψη αρχηγών τη Δευτέρα - Τα φλέγοντα θέματα και οι θέσεις των κομμάτων

Βουλή: Πρώτη σύσκεψη αρχηγών τη Δευτέρα - Τα φλέγοντα θέματα και οι θέσεις των κομμάτων

  •  05.06.2026 - 16:58
Στην Κύπρο η Ολγκίν από 7 έως 14 Ιουνίου - Συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν

Στην Κύπρο η Ολγκίν από 7 έως 14 Ιουνίου - Συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν

  •  05.06.2026 - 20:20
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά στις επικρίσεις και εξηγεί γιατί η Άμεση Δημοκρατία στήριξε την Αννίτα Δημητρίου

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά στις επικρίσεις και εξηγεί γιατί η Άμεση Δημοκρατία στήριξε την Αννίτα Δημητρίου

  •  05.06.2026 - 18:17
Τελικός Κυπέλλου: Εκτός αθλητικών χώρων μέχρι τη δίκη οι τρεις που συνελήφθησαν - Εκδόθηκαν διατάγματα αποκλεισμού

Τελικός Κυπέλλου: Εκτός αθλητικών χώρων μέχρι τη δίκη οι τρεις που συνελήφθησαν - Εκδόθηκαν διατάγματα αποκλεισμού

  •  05.06.2026 - 17:17
Αφθώδης πυρετός: Απορρίφθηκε αίτημα κτηνοτρόφου για αναστολή θανάτωσης ζώων - Το σκεπτικό της απόφασης

Αφθώδης πυρετός: Απορρίφθηκε αίτημα κτηνοτρόφου για αναστολή θανάτωσης ζώων - Το σκεπτικό της απόφασης

  •  05.06.2026 - 16:12
Χειροπέδες σε 34χρονο: Παρέλαβε πακέτο με κοκαΐνη ταχυδρομικώς - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε 34χρονο: Παρέλαβε πακέτο με κοκαΐνη ταχυδρομικώς - Δείτε φωτογραφίες

  •  05.06.2026 - 18:41
ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

  •  05.06.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα