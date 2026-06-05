Τρόμος σε αεροδρόμιο: Αεροπλάνο χτύπησε στο έδαφος - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Το αεροσκάφος φάνηκε να γέρνει με την κοιλιά προς τα κάτω ενώ ήταν σταθμευμένο κοντά σε μια πύλη του Τερματικού Σταθμού 1.

Το μπροστινό σύστημα προσγείωσης ενός Boeing 787 Dreamliner κατέρρευσε ξαφνικά μετά την στάθμευσή του στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Η μύτη του αεροσκάφους χτύπησε με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο σχεδόν καινούργιο αεροσκάφος.

Δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος, μόνο το πλήρωμα και το προσωπικό εδάφους.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS — Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου Fraport και η Lufthansa επιβεβαίωσαν αργότερα το περιστατικό.

«Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε ανακοίνωση μέσω email, προσθέτοντας ότι στο αεροσκάφος τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν μόνο μέλη του πληρώματος και το προσωπικό εδάφους.

«Τουλάχιστον 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και έλαβαν ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε η εταιρεία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr