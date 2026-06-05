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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αφθώδης πυρετός: Απορρίφθηκε αίτημα κτηνοτρόφου για αναστολή θανάτωσης ζώων - Το σκεπτικό της απόφασης

 05.06.2026 - 16:12
Αφθώδης πυρετός: Απορρίφθηκε αίτημα κτηνοτρόφου για αναστολή θανάτωσης ζώων - Το σκεπτικό της απόφασης

Απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα επαγγελματία κτηνοτρόφου για αναστολή της υποχρεωτικής θανάτωσης, λόγω αφθώδους πυρετού, του ζωικού πληθυσμού που διατηρεί σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δρομολαξιά της επαρχίας Λάρνακας, εξέδωσε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο, τονίζοντας εμφαντικά στην απόφασή του ότι το δημόσιο συμφέρον υπερέχει έναντι των θέσεων του αιτητή.

Ο αιτητής καταχώρισε, στις 2 Ιουνίου 2026, προσφυγή καθώς και μονομερή ενδιάμεση αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για θανάτωση ζώων του. Κατόπιν αιτήματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για άμεση εκδίκαση της  αίτησης λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, η ένσταση της Δημοκρατίας και η ακρόαση της αίτησης έγιναν την ίδια μέρα (4 Ιουνίου 2026), με την απόφαση του Δικαστηρίου να εκδίδεται σήμερα, 5 Ιουνίου 2026.

Το Δικαστήριο, στην απόφασή του, έκρινε ότι δεν συντρέχει καμία προϋπόθεση για την παροχή της αιτούμενης αναστολής, διότι πρώτον ούτε στοιχειοθετήθηκε έκδηλη παρανομία της Διοίκησης, ούτε υπήρξε ανεπανόρθωτη βλάβη του ιδίου του αιτητή. Χαρακτηριστική δε η αναφορά στην απόφαση ότι η στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος βαραίνει υπέρ των θέσεων της Διοίκησης και εναντίον της αποδοχής για αναστολή της θανάτωσης των ζώων.

Ενδεικτικά, και παρά τον επηρεασμό των ζώων, το Δικαστήριο σημειώνει: «Κατά τα λοιπά, η παρούσα αποτελεί, δίχως άλλο, υπόθεση εκείνης της φύσεως που μόνο αισθήματα θλίψης μπορεί να προκαλέσει. Θλίψης, για την αναμενόμενη απώλεια των ζώων και συμπάθειας προς τον αιτητή. Και βέβαια η αντίληψη, από έναν τρίτο, του αισθήματος ενός ανθρώπου που αναγκάζεται να αντικρύσει τη θανάτωση των ζώων του, δεν μπορεί να είναι ποτέ πλήρης. Παρ’ όλα αυτά, από όσα έχω ενώπιόν μου, η στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος βαραίνει υπέρ των θέσεων της διοίκησης και κατά της αποδοχής της παρούσας αίτησης».

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κα Γιάννα Χατζηχάννα, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Ειρήνη Νεοφύτου, και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας κ. Αλέξανδρος Ελευθερίου.

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