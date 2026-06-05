«Φωτιά» στο κόστος οικοδομής - Πώς επηρεάζονται οι τιμές ακινήτων - Η πόλη που επιλέγουν πλέον οι επενδυτές

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Σ. Γαβριήλ ανέφερε ότι οι αυξήσεις αποδίδονται τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και την άνοδο των τιμών της ενέργειας όσο και στο αυξημένο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων που επιβαρύνουν τις βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών. Όπως είπε, από τις αυξήσεις επηρεάζονται κυρίως υλικά όπως ο σίδηρος, το αλουμίνιο και ο χάλυβας. Πάντως, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 120,67 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,38%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,29%), στα μεταλλικά προϊόντα (1,81%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,76%), στα ορυκτά (1,59%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,06%). Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε σχέση με τα προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία η αύξηση ανήλθε σχεδόν στο 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ελαφριά αύξηση σημείωσε η τιμή στα προϊόντα από αλουμίνιο.

Όπως ανέφερε ο Σ. Γαβριήλ το κατασκευαστικό κόστος άρχισε να ανεβαίνει με την κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη συνακόλουθη ενεργειακή κρίση και συνεχίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση στην τιμή πετρελαίου. «Αυτά δεν βοηθούν για μείωση του κόστους αλλά αντιθέτως διατηρούν το κόστος», είπε. Εξήγησε ότι το τελικό αποτύπωμα στο κόστος κατασκευής και άρα στην τιμή του ακινήτου, είναι ανάλογο και με το υλικό στο οποίο παρατηρείται η αύξηση, προσθέτοντας ότι «αν αυξηθεί το σίδερο, επειδή αξιοποιείται πολύ στην οικοδομή, αυξάνεται περισσότερο και το κόστος κατασκευής».

Σε ψηλά επίπεδα η οικοδομική δραστηριότητα

Ωστόσο, παρά τις πιέσεις στο κόστος κατασκευής, η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριήλ, τα στοιχεία που διαθέτει η ΟΣΕΟΚ αλλά και οι δείκτες της αγοράς καταδεικνύουν συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του τομέα κατά τους πρώτους μήνες του 2026.

Όσον αφορά τις πωλήσεις ακινήτων, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη Λάρνακα, η οποία παρουσιάζει άνοδο περίπου 40%, ενώ σημαντική ενίσχυση της τάξης του 30% καταγράφει και η Λευκωσία. Την ίδια ώρα, η Λεμεσός και η Πάφος συνεχίζουν να κινούνται σε σταθερά ανοδική πορεία, διατηρώντας τη δυναμική τους στην αγορά ακινήτων.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ σημείωσε ότι η αύξηση που καταγράφεται στη Λευκωσία οφείλεται κυρίως στη ζήτηση από εγχώριους αγοραστές, αλλά παράλληλα και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και εταιρειών που βλέπουν την πρωτεύουσα ως ελκυστική επιλογή, λόγω «του προσιτού κόστους διαμονής» αλλά και της συγκέντρωσης διοικητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αγορά ακινήτων προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, με αυξημένη ζήτηση για μικρότερες κατοικίες και διαμερίσματα, καθώς το αυξημένο κόστος κατασκευής και οι νέες ενεργειακές προδιαγραφές καθιστούν δυσκολότερη την ανάπτυξη και απόκτηση μεγάλων κατοικιών.

Όπως ανέφερε, οι σύγχρονες κατασκευές απαιτούν πλέον ενεργειακή αναβάθμιση κατηγορίας Α, θερμομονωτικά υλικά, ενεργειακά κουφώματα, φωτοβολταϊκά συστήματα και έξυπνες τεχνολογίες, στοιχεία που αυξάνουν το αρχικό κόστος, εκτιμώντας παράλληλα ότι αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των κατοικιών σε βάθος χρόνου.

Στην εξίσωση για τη διαμόρφωση του κατασκευαστικού κόστους είναι και το κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, η αποχώρηση έμπειρων εργαζομένων τα προηγούμενα χρόνια επηρέασε την παραγωγικότητα και αύξησε το εργατικό κόστος. Σημείωσε ότι πλέον καταβάλλονται προσπάθειες κάλυψης των αναγκών με εργαζόμενους από τρίτες χώρες.

Εξέφρασε την άποψη ότι «θα βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας», στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του κατασκευαστικού κόστους.