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ΔΙΕΘΝΗ

Πανέξυπνη αρκούδα ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της

 05.06.2026 - 16:01
Πανέξυπνη αρκούδα ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της

Οι Aρχές στην Ιαπωνία αναζητούν μια αρκούδα την οποία περιέγραψαν ως «εξαιρετικά έξυπνη» και η οποία τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ εικάζουν ότι άνοιξε ένα παράθυρο και μια βρύση κατά τη διαφυγή της.

Η αρκούδα κατάφερε να διαφύγει το βράδυ της Τετάρτης από το κτίριο όπου είχε καταφύγει μία ημέρα νωρίτερα αφού τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους σε δύο εργοστάσια στη Φουκουσίμα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Ξέφυγε έτσι από κυνηγούς που είχαν εξοπλιστεί με παγίδες και πιστόλια με αναισθητικό.

Το ζώο συνεχίζει να αναζητείται σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της πόλης, την ώρα που στη χώρα η εμφάνιση αρκούδων είναι όλο και πιο συχνή και αυξάνονται τα περιστατικά επιθέσεων από αυτές.

 

Τα στοιχεία από το σημείο υποδεικνύουν ότι το ζώο «άνοιξε μόνο του το παράθυρο» για να διαφύγει, εξήγησε χθες ο δήμαρχος της Φουκουσίμα Γούκι Μπάμπα σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν σημάδια από γρατζουνιές κοντά στην έξοδο.

Η αρκούδα φέρεται επίσης να «άνοιξε τη βρύση» για να πιει νερό, συνέχισε ο δήμαρχος, περιγράφοντας ένα ζώο «εξαιρετικά έξυπνο».

«Με τη συνεργασία κυνηγών, της αστυνομίας και πυροσβεστών, πιστεύω ότι λάβαμε όλα τα δυνατά μέτρα» για να την αιχμαλωτίσουμε, δήλωσε ο Μπάμπα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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Πανέξυπνη αρκούδα ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της
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