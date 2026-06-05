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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Είναι ώρα να σφυρηλατήσουμε μια ολοένα στενότερη σχέση ΕΕ-Δ. Βαλκανίων

 05.06.2026 - 19:19
ΠτΔ: Είναι ώρα να σφυρηλατήσουμε μια ολοένα στενότερη σχέση ΕΕ-Δ. Βαλκανίων

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μετατρέψουμε την υπάρχουσα δυναμική σε απτή πρόοδο που θα δημιουργήσει μια ακόμη στενότερη σχέση μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στο Μαυροβούνιο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, «η διοργάνωση αυτής της Συνόδου Κορυφής στην περιοχή, μόλις έξι μήνες μετά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, αποτελεί από μόνη της ένα ισχυρό μήνυμα και μια σαφή απόδειξη της συνεχιζόμενης, ισχυρής δέσμευσης της ΕΕ για την εμβάθυνση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια».

«Ως Προεδρία του Συμβουλίου, η Κύπρος έχει θέσει την περιοχή και την ευρωπαϊκή της προοπτική ψηλά στις προτεραιότητές της. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Πέρυσι, ξεκίνησα τα ταξίδια μου για την προετοιμασία της Προεδρίας από τα Δυτικά Βαλκάνια, και ακριβώς εδώ, στο Μαυροβούνιο. Το είπα τότε, και θα το επαναλάβω σήμερα – τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε τη δυναμική, να τη μετατρέψουμε σε απτή πρόοδο που θα σφυρηλατήσει μια ολοένα στενότερη σχέση μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής», σημείωσε.

«Η εποχή των υποσχέσεων έχει περάσει. Είναι η ώρα για δράση που θα δώσει ζωή σε αυτό που όλοι λέμε – τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα είναι πλήρης όσο η περιοχή παραμένει εκτός ΕΕ», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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