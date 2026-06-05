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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη απάτη: 100 χιλάδες ευρώ εξαφανίστηκαν - Το μήνυμα «παγίδα» που έλαβε 31χρονος

 05.06.2026 - 15:16
Μεγάλη απάτη: 100 χιλάδες ευρώ εξαφανίστηκαν - Το μήνυμα «παγίδα» που έλαβε 31χρονος

Υπόθεση κλοπής €100,000 ευρώ διερευνά η Αστυνομία, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες από άνδρα ηλικίας 31 ετών.

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Άγνωστοι φέρονται να εξαπάτησαν τόσο τον 31χρονο, όσο και ιδιοκτήτη καταστήματος ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα να αποσπάσουν το πιο πάνω ποσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο παραπονούμενος αναζήτησε, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληροφορίες για μετατροπή χρημάτων σε κρυπτονομίσματα. Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε μήνυμα από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο τον παρέπεμψε σε κατάστημα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Λεμεσό.

O παραπονούμενος μετέβη χθες, με φιλικό του πρόσωπο, στο εν λόγω κατάστημα και παρέδωσε το χρηματικό ποσό των €100,000 ευρώ, με σκοπό την αποστολή του σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, αργότερα αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, αφού τα χρήματα δεν είχαν κατατεθεί στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που είχε ζητήσει.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι, μια ημέρα προηγουμένως, άγνωστο πρόσωπο είχε επικοινωνήσει με υπεύθυνο του πιο πάνω καταστήματος, αναφέροντάς του ότι συνεργάτες του θα επισκέπτονταν το κατάστημα και θα του παρέδιδαν το χρηματικό ποσό των €100,000 ευρώ, το οποίο θα έπρεπε να μετατραπεί σε κρυπτονομίσματα και να αποσταλεί σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Ο υπεύθυνος του καταστήματος, με την παραλαβή των χρημάτων, φέρεται να προχώρησε στη σχετική συναλλαγή σύμφωνα με τις υποδείξεις του αγνώστου προσώπου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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