ΠτΔ: Σημαντικά τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας για Δυτικά Βαλκάνια

Γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρα Παπαδόπουλου αναφέρει ότι σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής και αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε την έμπρακτη πολιτική προτεραιοποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής, που ήδη επέφερε απτά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση, τον προηγούμενο μήνα, της Ad hoc ομάδας εργασίας για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου, καθώς και τη συνεχιζόμενη εργασία επί των ενταξιακών κεφαλαίων της Αλβανίας.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη όπως οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά μεταρρυθμίσεις και ευθυγράμμιση με τις αρχές και αξίες της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας αξιοκρατικής ενταξιακής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ακόμη με ικανοποίηση τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου για έναρξη εργασιών προς συμπερίληψη των Δυτικών Βαλκανίων στην περιοχή περιαγωγής για τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως απτό παράδειγμα σταδιακής ενσωμάτωσης, προς όφελος των πολιτών και επιχειρήσεων της περιοχής.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, κατά την Προεδρία της αλλά και μετά, θα είναι μια ισχυρή φωνή υπέρ της εγγύτητας της ΕΕ με την περιοχή.