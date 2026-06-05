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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες για την ΕΕ με αποδέκτη την Τουρκία

 05.06.2026 - 13:37
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες για την ΕΕ με αποδέκτη την Τουρκία

«Όταν τα υποψήφια κράτη ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ανταποκρίνεται και η ΕΕ, και αυτό ισχύει και για την Τουρκία που είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς τις υποψήφιες χώρες: όταν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, η ΕΕ είναι εδώ για να ανταποκριθεί, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε και προς την Τουρκία, η οποία συνεχίζει να είναι υποψήφια χώρα, ότι αν εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις, η ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εδώ για να ανταποκριθούν.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά την είσοδο του στον χώρο διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στο Τίβατ, του Μαυροβουνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια πολύ σημαντική Σύνοδος μετά τη Σύνοδο του Δεκεμβρίου που έγινε στις Βρυξέλλες. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί μετά από αρκετά χρόνια, η Κυπριακή Προεδρία έδωσε σημαντική ώθηση στην ενταξιακή πορεία των υποψήφιων χωρών, να αναφερθώ συγκεκριμένα στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία.

Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε την προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας από την επίσκεψη μου εδώ στο Μαυροβούνιο και χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είχαμε αυτή τη σημαντική πρόοδο μετά από πολλά χρόνια.

Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς τις υποψήφιες χώρες ότι, όταν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, η ΕΕ είναι εδώ για να ανταποκριθεί.

Και αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνουμε προς την Τουρκία, η οποία συνεχίζει να είναι υποψήφια χώρα, ότι αν εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις, η ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε εδώ για να ανταποκριθούν.

Η ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ειδικότερα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών, αλλά και στις χώρες που επιθυμούν, αξιοποιώντας τη στασιμότητα που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα στην ενταξιακή πορεία αυτών των κρατών, κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την ΕΕ.

Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κυπριακή Προεδρία με τις ενέργειες της, σε συνέχεια και των ενεργειών και των υποψήφιων προς ένταξη κρατών, έχει φέρει σημαντικότατα αποτελέσματα».

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