Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈτσι κατάφερε το Ισραήλ να περικυκλώσει το Ιράν: Οι μυστικές βάσεις και οι επιχειρήσεις από άλλες χώρες
ΔΙΕΘΝΗ

Έτσι κατάφερε το Ισραήλ να περικυκλώσει το Ιράν: Οι μυστικές βάσεις και οι επιχειρήσεις από άλλες χώρες

 05.06.2026 - 15:25
Έτσι κατάφερε το Ισραήλ να περικυκλώσει το Ιράν: Οι μυστικές βάσεις και οι επιχειρήσεις από άλλες χώρες

Ένα ευρύ δίκτυο μυστικών στρατιωτικών και κατασκοπευτικών θέσεων γύρω από το Ιράν διατηρούσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Τεχεράνη, σύμφωνα με αποκαλύψεις του CNN.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Αζερμπαϊτζάν, όπου φέρεται να αναπτύχθηκαν ισραηλινές ειδικές δυνάμεις και στελέχη της Μοσάντ σε τοποθεσίες κοντά στα βόρεια σύνορα του Ιράν.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, το Ισραήλ ανέπτυξε μυστικά στρατιωτικές και κατασκοπευτικές μονάδες στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου δικτύου κρυφών εγκαταστάσεων σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι δυνάμεις φέρονται να επιχειρούσαν από αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Αζερμπαϊτζάν, σε μικρή απόσταση από τα βόρεια σύνορα του Ιράν και περίπου 100 χιλιόμετρα από την πόλη Ταμπρίζ, η οποία αποτέλεσε στόχο ισραηλινών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή αναπτύχθηκαν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποίησαν αποστολές συλλογής πληροφοριών και επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσφέροντας στο Ισραήλ σημαντικές δυνατότητες παρακολούθησης της βόρειας ιρανικής επικράτειας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις στο Αζερμπαϊτζάν αποτελούσαν μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου μυστικών βάσεων που περιλάμβανε επίσης θέσεις στο Ιράκ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σομαλιλάνδη. Αρχικά οι εγκαταστάσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί ως πιθανά σημεία διάσωσης προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε κέντρα στρατιωτικών και πληροφοριακών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν περιλάμβανε αρκετές δεκάδες στελέχη των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, της επίλεκτης αερομεταφερόμενης μονάδας μάχης και διάσωσης, καθώς και προσωπικό της Μοσάντ.

Η πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στις Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά τους αβάσιμους ισχυρισμούς περί χρήσης του αζερικού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον τρίτων χωρών».

Οι ρόλοι της Σομαλιλάνδης και των ΗΑΕ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, η αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλιλάνδης προσέφερε στο Ισραήλ μια πρόσθετη στρατηγική βάση, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο σημείο για αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν αποστολές μεγάλου βεληνεκούς προς το Ιράν.

Το CNN αναφέρει ακόμη ότι το Ισραήλ διατηρούσε δύο μυστικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια μέρους του πολέμου, παρέχοντας υποστήριξη εφοδιασμού και δυνατότητες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, είχε αναπτυχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome μαζί με το προσωπικό που τη χειριζόταν.

Το Αζερμπαϊτζάν ως στρατηγικός εταίρος

Το Ισραήλ θεωρεί εδώ και χρόνια το Αζερμπαϊτζάν στρατηγικό εταίρο στην αντιπαράθεσή του με το Ιράν. Σύμφωνα με τις πηγές του CNN, οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία μυστικών εγκαταστάσεων στα σύνορα των δύο χωρών είχαν ξεκινήσει εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Ιανουάριο του 2026, περίοδο κατά την οποία το καθεστώς στο Ιράν ήταν αντιμέτωπο με μαζικές διαδηλώσεις, το Ισραήλ σχεδίαζε μυστική επιχείρηση εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών κατά μήκος των συνόρων με το Αζερμπαϊτζάν.

Το σχέδιο επρόκειτο να υλοποιηθεί παράλληλα με τα πρώτα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τότε την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε δεσμευθεί να σταματήσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Το Ισραήλ φέρεται να συνέχισε μόνο του τις προετοιμασίες, αναπτύσσοντας αεροσκάφη stealth και ειδικές δυνάμεις για την εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης.

Οι στενές σχέσεις του Μπακού με το Τελ Αβίβ

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Αζερμπαϊτζάν θεωρούνται ιδιαίτερα στενές τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Το Μπακού προμηθεύει το Ισραήλ με σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, ενώ το Τελ Αβίβ εξάγει προηγμένα οπλικά συστήματα προς το Αζερμπαϊτζάν. Το 2016, μάλιστα, η χώρα έγινε η πρώτη ξένη κυβέρνηση που προμηθεύτηκε το σύστημα αεράμυνας Iron Dome.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το CNN, η συνεργασία αυτή προσφέρει στο Αζερμπαϊτζάν και σημαντικά διπλωματικά οφέλη στην Ουάσιγκτον, ενώ ενισχύει τον ρόλο του ως περιφερειακού παίκτη στον Νότιο Καύκασο και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ώρες αγωνίας για 70χρονο: Άφαντος παραμένει ο Χαρίτος Κώστα - Τι φορούσε πριν την αναχώρησή του - Δείτε φωτογραφία
Βαριά καταδίκη για 39χρονο στη Λεμεσό - Η επεισοδιακή καταδίωξη, τα ναρκωτικά και η «μεγάλη» παραδοχή του
Σοκ: Νεκρός γνωστός ηθοποιός - Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του - Δείτε φωτογραφία
Αυτό είναι το απειλητικό email που στάλθηκε στον ΔΗΣΥ για την Αννίτα - Ο μυστήριος αποστολέας
Πανέξυπνη αρκούδα ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της
Είστε διαρκώς κουρασμένοι; Οι 2 βιταμίνες που μάλλον σας λείπουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Σημαντικά τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας για Δυτικά Βαλκάνια

 05.06.2026 - 15:20
Επόμενο άρθρο

Xiaomi 18 Pro: Πληροφορίες για μεγάλη πίσω οθόνη, κάμερα από άλλο πλανήτη και τεράστια μπαταρία

 05.06.2026 - 15:33
ΠτΔ: Σημαντικά τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας για Δυτικά Βαλκάνια

ΠτΔ: Σημαντικά τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας για Δυτικά Βαλκάνια

Στα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε σχέση με την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σημαντικά τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας για Δυτικά Βαλκάνια

ΠτΔ: Σημαντικά τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας για Δυτικά Βαλκάνια

  •  05.06.2026 - 15:20
Πήρε τηλέφωνο την Αννίτα μετά την απειλή εναντίον της ο Αρναούτης - Άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης

Πήρε τηλέφωνο την Αννίτα μετά την απειλή εναντίον της ο Αρναούτης - Άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης

  •  05.06.2026 - 12:02
Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

  •  05.06.2026 - 06:23
Έτσι κατάφερε το Ισραήλ να περικυκλώσει το Ιράν: Οι μυστικές βάσεις και οι επιχειρήσεις από άλλες χώρες

Έτσι κατάφερε το Ισραήλ να περικυκλώσει το Ιράν: Οι μυστικές βάσεις και οι επιχειρήσεις από άλλες χώρες

  •  05.06.2026 - 15:25
Βαριά καταδίκη για 39χρονο στη Λεμεσό - Η επεισοδιακή καταδίωξη, τα ναρκωτικά και η «μεγάλη» παραδοχή του

Βαριά καταδίκη για 39χρονο στη Λεμεσό - Η επεισοδιακή καταδίωξη, τα ναρκωτικά και η «μεγάλη» παραδοχή του

  •  05.06.2026 - 15:00
Φρίκη στη Γαλλία: 4χρονη εντοπίστηκε αφυδατωμένη δίπλα στη σορό της μητέρας της

Φρίκη στη Γαλλία: 4χρονη εντοπίστηκε αφυδατωμένη δίπλα στη σορό της μητέρας της

  •  05.06.2026 - 16:01
Μαζική δηλητηρίαση σε γάμο: Το κοτόπουλο αλά κρεμ στο επίκεντρο – Ενδείξεις για σαλμονέλα - Όσα περιγράφει καλεσμένη

Μαζική δηλητηρίαση σε γάμο: Το κοτόπουλο αλά κρεμ στο επίκεντρο – Ενδείξεις για σαλμονέλα - Όσα περιγράφει καλεσμένη

  •  05.06.2026 - 11:46
ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

  •  05.06.2026 - 07:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα