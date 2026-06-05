Xiaomi 18 Pro: Πληροφορίες για μεγάλη πίσω οθόνη, κάμερα από άλλο πλανήτη και τεράστια μπαταρία

Ο γνωστός tipster Smart Pikachu κάνει λόγο για πάνελ 4 ιντσών στο πίσω μέρος, έναντι 2,7 ιντσών της προηγούμενης γενιάς. Η σειρά Xiaomi 18 αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Από τις 2,7 στις 4 ίντσες — τι αλλάζει στην πίσω οθόνη

Η πίσω οθόνη είναι το χαρακτηριστικό που ξεχώρισε στα Xiaomi 17 Pro και 17 Pro Max την περασμένη χρονιά. Ενσωματωμένη στο νησί της κάμερας, λειτουργεί ως viewfinder για selfie και βίντεο με την πίσω κάμερα, δείχνει ειδοποιήσεις και παραμετροποιείται με wallpapers ή κινούμενα κατοικίδια. Μέχρι σήμερα το μέγεθός της ήταν μόλις 2,7 ίντσες, ώστε να μη μοιάζει σαν ξένο σώμα στην πλάτη της συσκευής.

Σύμφωνα με τον Smart Pikachu, το Xiaomi 18 Pro θα ανεβάσει αυτό το πάνελ στις 4 ίντσες, με πιο φωτεινή απόδοση και πιο υψηλή ανάλυση από το περσινό μοντέλο. Πρόκειται για σημαντικό άλμα, αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί.

Προστασία ιδιωτικότητας: hardware ή software;

Ο ίδιος πληροφοριοδότης αναφέρει και μια δεύτερη προσθήκη: προστασία ιδιωτικότητας στην οθόνη. Δεν είναι σαφές αν αφορά την μπροστινή ή την πίσω οθόνη. Το ερώτημα είναι αν η Xiaomi θα ακολουθήσει τον δρόμο της Samsung με ειδικό hardware ή αν θα δώσει τη λειτουργία μέσω λογισμικού σε όλες τις συσκευές με την τελευταία έκδοση HyperOS. Πρόσφατες αναφορές δείχνουν προς τη δεύτερη εκδοχή, με την εταιρεία να ετοιμάζει δικής της κατασκευής εκδοχή του privacy display που είδαμε στο Galaxy S26 Ultra.

Τρία μοντέλα και κορυφαία κάμμερα στο Pro Max

Η σειρά θα ξεκινήσει με τρεις συσκευές: το βασικό Xiaomi 18, το 18 Pro και το 18 Pro Max. Για την κορυφαία έκδοση, ο tipster Digital Chat Station αναφέρει τα εξής:

Κύρια κάμερα 200MP με αισθητήρα 1/1.2″ και τεχνολογία LOFIC για καλύτερες λήψεις σε δύσκολο φωτισμό

Τηλεφακός 200MP, αισθητήρας 1/1.56″, 3x εστιακή απόσταση, διάφραγμα F2.4

Επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Μπαταρία 8.500mAh με 100W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση

Το ότι η Xiaomi κρατά την πίσω οθόνη και την αναβαθμίζει δείχνει ότι οι ισχυρές πωλήσεις του 17 Pro Max λειτούργησαν ως πράσινο φως για τη συνέχεια. Στον αντίποδα, η Apple δεν έχει δείξει διάθεση να φέρει κάτι αντίστοιχο, με τις διαρροές για το iPhone 18 Pro να εστιάζουν αλλού.

Η πίσω οθόνη ξεκίνησε ως gadget εντυπωσιασμού, αλλά στις 4 ίντσες αρχίζει να γίνεται πραγματικά χρηστική — κυρίως για selfie υψηλής ποιότητας με την πίσω κάμερα. Αν η προστασία ιδιωτικότητας έρθει μέσω HyperOS και όχι μόνο σε ένα μοντέλο, τότε ωφελούνται και όσοι έχουν φθηνότερα Xiaomi στην τσέπη τους. Όπως και με το Quick Share προς iPhone, η εταιρεία φαίνεται να ποντάρει στις λειτουργίες λογισμικού για να ξεχωρίσει.

Πηγή: techblog.gr/Στην εικόνα, το Xiaomi 17 Pro Max.