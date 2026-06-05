Ο Στάρμερ προειδοποιεί: Η Ρωσία θα είναι σε θέση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Σύμφωνα με την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας πληροφοριών, όπως και εκείνη άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να υπάρξει μία επίθεση της Ρωσίας εναντίον του ΝΑΤΟ από το 2030», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στους χώρους μιας επιχείρησης της αμυντικής βιομηχανίας στο Ουίλσαϊρ.

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη».

Αυτή η προειδοποίηση είναι στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε τον Δεκέμβριο πως η Ρωσία «θα μπορούσε να είναι έτοιμη να προσφύγει στη στρατιωτική βία εναντίον του ΝΑΤΟ σε πέντε χρόνια».

Ανησυχία για καθυστερήσεις στις αμυντικές επενδύσεις της χώρας

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είδε τις δυνατότητές του να μειώνονται λόγω των ελάχιστων επενδύσεων στην άμυνα, έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες του τα επόμενα χρόνια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει το επενδυτικό σχέδιό της στην άμυνα «πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ», που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουλίου.

Το σχέδιο αυτό υποτίθεται θα παρουσιαζόταν το φθινόπωρο του 2025, όμως η οριστικοποίησή του καθυστέρησε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που επιδεινώθηκαν εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ή πρώην αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους γι αυτήν την καθυστέρηση, εκτιμώντας πως στέλνει ένα κακό μήνυμα στη βρετανική αμυντική βιομηχανία και στους συμμάχους του ΗΒ στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Κλείσιμο

«Η Βρετανία πρέπει να δαπανήσει περισσότερα στην άμυνά της»

Σήμερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποίησε πως η Βρετανία «πρέπει να δαπανήσει περισσότερα στην άμυνά της και ταχύτερα». Η Ρωσία «διερευνά, αμφισβητεί και δοκιμάζει τις άμυνές μας», υπογράμμισε.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για συρράξεις ενδεχομένως μεγαλύτερες σε διάρκεια και μαζικότερες όπως το βλέπουμε στην Ουκρανία», συμπλήρωσε, ζητώντας μεταξύ άλλων περισσότερες επενδύσεις σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αυτόνομα συστήματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες του στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027 (μια αύξηση που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες πληροφοριών) και έως το 3% μετά το 2029.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr



