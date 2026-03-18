Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί

 18.03.2026 - 17:41
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προειδοποίηση εκδόθηκε στις 16:00 το απόγευμα της 18ης Μαρτίου και τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Όπως αναφέρεται, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, ενώ κατά τη διάρκεια των φαινομένων η ένταση της βροχής πιθανόν να είναι σημαντική σε ορισμένες περιοχές.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάζουν μεταβλητότητα και κατά διαστήματα θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχόπτωσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού
VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»
Πανικός με τη νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day - Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ - Πότε έρχεται στα σινεμά
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πώς να γλιτώσουμε λεφτά από τη βενζίνη στην Κύπρο – Οι απαντήσεις που δεν περιμέναμε
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επίσκεψη Φυτιρή στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Μήνυμα για ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

 18.03.2026 - 17:32
Επόμενο άρθρο

Eurostat: Καλά νέα για την κτηνοτροφία στην Κύπρο – Αύξηση στην παραγωγή βοοειδών

 18.03.2026 - 18:00
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά προς μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο European Policy Centre στις Βρυξέλλες, με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

  •  18.03.2026 - 13:48
LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

  •  18.03.2026 - 14:20
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

  •  18.03.2026 - 14:11
Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

  •  18.03.2026 - 14:34
Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

  •  18.03.2026 - 15:45
Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

  •  18.03.2026 - 15:00
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

  •  18.03.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα