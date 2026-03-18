Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ
Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά προς μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο European Policy Centre στις Βρυξέλλες, με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.