Μαζική δηλητηρίαση σε γάμο: Το κοτόπουλο αλά κρεμ στο επίκεντρο – Ενδείξεις για σαλμονέλα - Όσα περιγράφει καλεσμένη

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», προσκεκλημένη στη γαμήλια δεξίωση ανέφερε πως, «η επιχείρηση φαγητού απογοήτευσε τους πάντες και ιδιαίτερα το ζευγάρι που ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του».

Παράλληλα, κάλεσε τις υγειονομικές υπηρεσίες να εντείνουν τους προληπτικούς ελέγχους, τονίζοντας πως, «αυτούς τους ελέγχους πρέπει να τους κάνουν πριν να γίνει κάποιο συμβάν» και σημείωσε ότι «δεν χρειαζόταν αυτό το περιστατικό και να μεταβούν περίπου 200 άτομα στο νοσοκομείο και να νοσηλεύονται».

Περιγράφοντας την κατάσταση που βίωσε, δήλωσε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «φριχτούς πόνους», προσθέτοντας ότι «όταν γέννησα δεν είχα τέτοιους πόνους».

Αναφερόμενη στα εδέσματα της δεξίωσης, υποστήριξε ότι «τα φαγητά δεν θα έπρεπε να ήταν εκτεθειμένα στον χώρο από την ώρα που τα έφερε το catering», ενώ συμπλήρωσε πως «τα περισσότερα φαγητά ήταν χαλασμένα».

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι «ταλαιπωρούμαστε από τις 2:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας» και πρόσθεσε ότι «ακόμη τα συμπτώματα δεν έχουν σταματήσει», καταλήγοντας πως «από εκείνη τη στιγμή υπήρχαν φαγητά χαλασμένα».

Την ίδια ώρα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή ανέφερε ότι το φαγητό που φαίνεται να κατανάλωσαν οι παρευρισκόμενοι και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών είναι το κοτόπουλο αλά κρεμ.

Όπως δήλωσε, «οι πρώτες ενδείξεις από τις εξετάσεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών παραπέμπουν σε σαλμονέλα», ενώ πρόσθεσε πως «σε καλλιέργεια κοπράνων σε κάποιους εκ των καλεσμένων υπήρξε σαλμονέλα, άρα ισχυροποιείται η πρώτη ένδειξη».

Παράλληλα, εξήγησε ότι «υπάρχει πιθανότητα στον χώρο παρασκευής να υπήρξε μόλυνση και επιμόλυνση του τροφίμου με το μικρόβιο», ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο «κάποιος που είναι φορέας του μικροβίου να το μετέφερε στο τρόφιμο».

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

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