«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»: Κλείνει τη σεζόν με αποκλειστική συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου
05.06.2026 - 11:29
Ο Αντώνης Ρέμος συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια δισκογραφίας και το «γιορτάζει» με μια μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, πριν τη μεγάλη του δωρεάν συναυλία στη Λευκωσία στις 30 Σεπτεμβρίου.
Το «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή επιτυχημένη του σεζόν με καλεσμένο τον πιο αγαπημένο τραγουδιστή της Ελλάδας τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 11 το βράδυ, ο Αντώνης Ρέμος μιλάει στον Τάσο Τρύφωνος για όλα: τα παιδικά του χρόνια στη Γερμανία, ο χωρισμός των γονιών του, τα δύσκολα χρόνια μέχρι την επιτυχία, το κεφάλαιο «Μαρινέλλα», τη βραδιά στο Ηρώδειο και τον θάνατο της. Αναφέρεται, επίσης, στην απώλεια του Παντελή Παντελίδη, στη σχέση του με τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και στη φετινή Γιουροβίζιον.
Ο δημοφιλής ερμηνευτής εξομολογείται πως γνώρισε τη σύζυγο του Υβόννη Μπόσνιακ και πως είναι ο γάμος και η σχέση τους. Τι τους «έδεσε» για πάντα και πως είναι ως πατέρας.
Ο Αντώνης Ρέμος σε μια σπάνια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που δεν πρέπει να χάσετε!
«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA», Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 11 το βράδυ, στον ALPHA Κύπρου.
Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική πολιτική επιτυχία. Η πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική αναμέτρηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, λειτούργησε ως ένα άτυπο τεστ συμμαχιών, ισορροπιών και πολιτικών προθέσεων, αποκαλύπτοντας από πολύ νωρίς τις δυναμικές που διαμορφώνονται στο νέο πολιτικό σκηνικό.