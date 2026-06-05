«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»: Κλείνει τη σεζόν με αποκλειστική συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου

Το «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή επιτυχημένη του σεζόν με καλεσμένο τον πιο αγαπημένο τραγουδιστή της Ελλάδας τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 11 το βράδυ, ο Αντώνης Ρέμος μιλάει στον Τάσο Τρύφωνος για όλα: τα παιδικά του χρόνια στη Γερμανία, ο χωρισμός των γονιών του, τα δύσκολα χρόνια μέχρι την επιτυχία, το κεφάλαιο «Μαρινέλλα», τη βραδιά στο Ηρώδειο και τον θάνατο της. Αναφέρεται, επίσης, στην απώλεια του Παντελή Παντελίδη, στη σχέση του με τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και στη φετινή Γιουροβίζιον.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής εξομολογείται πως γνώρισε τη σύζυγο του Υβόννη Μπόσνιακ και πως είναι ο γάμος και η σχέση τους. Τι τους «έδεσε» για πάντα και πως είναι ως πατέρας.

Ο Αντώνης Ρέμος σε μια σπάνια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που δεν πρέπει να χάσετε!

«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA», Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 11 το βράδυ, στον ALPHA Κύπρου.