Πήρε τηλέφωνο την Αννίτα μετά την απειλή εναντίον της ο Αρναούτης - Άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης

Παράλληλα, η Αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνονται ενδεδειγμένα.

Χθες βράδυ, ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, Αρχηγός Αστυνομίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο της Βουλής, κατά την οποία συζητήθηκαν τόσο οι καταγγελλόμενες απειλές όσο και ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών γύρω από την υπόθεση.

Για σκοπούς προστασίας των εξετάσεων, δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο.

Η Αστυνομία επαναλαμβάνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά απειλές εναντίον οποιουδήποτε προσώπου τυγχάνει άμεσης αξιολόγησης και διερευνάται με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις.