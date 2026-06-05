Συναγερμός για την Αννίτα Δημητρίου: Απειλητικό email κατά της ζωής της - Αιχμές για διαρροή από Αστυνομία

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Κουλλάς ανέφερε ότι το email στάλθηκε στα γραφεία του κόμματος το απόγευμα της 3ης Ιουνίου και περιείχε πληροφορίες για πιθανή απόπειρα δολοφονίας εις βάρος της κ. Δημητρίου.

Όπως εξήγησε, αμέσως ενημερώθηκε η φρουρά της Προέδρου της Βουλής, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες και ειδοποίησε την Αστυνομία. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα το περιεχόμενο του μηνύματος να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στα γραφεία του ΔΗΣΥ και παρέλαβαν όλα τα σχετικά στοιχεία, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται πλέον να αξιολογήσουν την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της απειλής.

Ο κ. Κουλλάς στάθηκε επίσης στη διαρροή της υπόθεσης στη δημοσιότητα, σημειώνοντας ότι γνώριζαν την ύπαρξη του email ελάχιστα και απολύτως έμπιστα πρόσωπα. Όπως είπε, στον ΔΗΣΥ θεωρούν βέβαιο ότι η πληροφορία δεν διέρρευσε από κομματικούς κύκλους.

«Εκείνο που μας ξενίζει είναι πώς διέρρευσε. Θέλω να ελπίζω ότι δεν προήλθε από την Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από την κ. Δημητρίου, απάντησε ότι δεν έχει σχετική ενημέρωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν ληφθεί διακριτικά μέτρα χωρίς να δημοσιοποιηθούν.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι κάθε απειλή βίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα, εκφράζοντας την ευχή το συγκεκριμένο μήνυμα να πρόκειται για φάρσα και τονίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ακολουθήσουν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διερεύνησης.