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Bean Bar: Summer drinks with attitude!

 05.06.2026 - 09:40
Bean Bar: Summer drinks with attitude!

Το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ και το Bean Bar το υποδέχεται με ακόμα περισσότερα vibes χαράς, δροσερές εκπλήξεις και χρώμα! Πιστή στη φιλοσοφία της να φωτίζει με ενθουσιασμό και χαρούμενη διάθεση τις μικρές καθημερινές στιγμές μας, η αγαπημένη αλυσίδα παρουσιάζει και φέτος τέσσερα limited edition ροφήματα που δημιουργήθηκαν για να μετατραπούν στο απόλυτο summer obsession. Τρεις ολόφρεσκοι χυμοί φρούτων και μια sparkling matcha λεμονάδα έρχονται να γεμίσουν τις ζεστές καλοκαιρινές μας ημέρες με δροσιά, ενέργεια και θετική διάθεση.

Πρώτος στη νέα «παρέα» προϊόντων του Bean Bar είναι ο Edgy One, ένας απολαυστικά δροσερός συνδυασμός από ανανά, πράσινο μήλο, ακτινίδιο και λαχανίδα, γεμάτος βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και super fresh χαρακτήρα. Για όσους αγαπούν τις πιο ανάλαφρες και γλυκές γεύσεις, ο Mellow Melon φέρνει στο ποτήρι τη φρεσκάδα του πεπονιού μαζί με δαμάσκηνο, αχλάδι και κόκκινο μήλο, χαρίζοντας την αίσθηση μιας ηλιόλουστης καλοκαιρινής απόδρασης.

Και επειδή κάποια summer favourites δεν ξεχνιούνται, ο πολυαγαπημένος Ruby Splash επιστρέφει δυναμικά μετά την περσινή επιτυχία του, σκορπίζοντας ξανά σε κάθε γουλιά τη δροσιά του καρπουζιού, του πεπονιού και του μάνγκο. Τη limited edition καλοκαιρινή τετράδα ολοκληρώνει η Bubbly Matcha, μια sparkling matcha λεμονάδα, που συνδυάζει τη φυσική ενέργεια του πράσινου τσαγιού matcha με παιχνιδιάρικες φυσαλίδες και αέρινη φρεσκάδα. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτα refreshing drink που μοιάζει με μικρή καλοκαιρινή «έκρηξη» χαράς.

Πιστό στη φιλοσοφία που προωθεί έναν ισορροπημένο και σύγχρονο τρόπο ζωής, το Bean Bar δημιούργησε τα νέα του summer drinks χωρίς πρόσθετα γλυκαντικά ή συντηρητικά, δίνοντας έμφαση στη φυσική γεύση των φρούτων και στα ποιοτικά τους συστατικά. Το δε Bubbly Matcha! «παντρεύει» τη homemade λεμονάδα του Bean Bar με αυθεντικό τσάι matcha και ανθρακούχο νερό San Pellegrino, χαρίζοντας μια ξεχωριστή αίσθηση δροσιάς. Για τη δημιουργία των νέων ροφημάτων αξιοποιήθηκαν και συμβουλές επαγγελματιών διατροφής, ώστε κάθε επιλογή να συνδυάζει φρεσκάδα, ισορροπία και καλοκαιρινή απόλαυση.

Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Ως αλυσίδα αγαπάμε να δημιουργούμε εμπειρίες που καθιστούν την καθημερινότητα των φίλων μας πιο φωτεινή, πιο ανάλαφρη και πιο χαρούμενη. Τα φετινά μας summer drinks σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν στιγμές δροσιάς μέσα από φρέσκα υλικά, ζωηρά χρώματα και απρόσμενους συνδυασμούς γεύσεων. Θέλαμε κάθε ρόφημα να έχει τη δική του προσωπικότητα και να μπορεί να “ταιριάξει” με διαφορετικές στιγμές του καλοκαιριού, από μια βόλτα στην πόλη μέχρι μια χαλαρή στιγμή με φίλους. Φιλοδοξούμε, λοιπόν, ότι οι πελάτες μας θα αγκαλιάσουν τα νέα μας προϊόντα, τα οποία εγγυώνται να γεμίσουν τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες με positive vibes».

Τα τέσσερα limited edition ροφήματα είναι διαθέσιμα σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Bean Bar και μέσω Foody, Bolt, Wolt, ενώ παραγγελίες μπορούν να γίνουν και μέσω του Bean Bar App για takeaway παραλαβή από το κατάστημα της επιλογής σας.

 

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