Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

📅 Περίοδος λειτουργίας:

22 Ιουνίου 2026 – 14 Αυγούστου 2026

🕢 Ώρες:

07:30 – 16:00

📍 Χώρος διεξαγωγής:

Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων - Δημοτικές Κατοικίες «Πλουτής Σέρβας»

Μισιαούλη και Καβάζογλου 23, Λεμεσός

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

✔️ Γυμναστική και κινητικές δραστηριότητες

✔️ Εικαστικά και δημιουργική έκφραση

✔️ Κατασκευές και χειροτεχνίες

✔️ Ποικίλα εκπαιδευτικά εργαστήρια

✔️ Δημιουργικό παιχνίδι και ομαδικές δραστηριότητες

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από δράσεις που καλλιεργούν τη φαντασία, τη συνεργασία, την κοινωνικοποίηση και τη μάθηση.

📞 Πληροφορίες και εγγραφές:

25348041

⭐ Κόστος προγράμματος: 80€ για ολόκληρη την περίοδο

🔗Ηλεκτρονική δήλωση Συμμετοχής : https://forms.gle/2Brgy9mrc6cqueHX7

Σας περιμένουμε για ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργία, μάθηση και διασκέδαση!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.