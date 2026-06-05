Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

📅 Περίοδος λειτουργίας:
22 Ιουνίου 2026 – 14 Αυγούστου 2026
🕢 Ώρες:
07:30 – 16:00
📍 Χώρος διεξαγωγής:
Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων - Δημοτικές Κατοικίες «Πλουτής Σέρβας»
Μισιαούλη και Καβάζογλου 23, Λεμεσός
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
✔️ Γυμναστική και κινητικές δραστηριότητες
✔️ Εικαστικά και δημιουργική έκφραση
✔️ Κατασκευές και χειροτεχνίες
✔️ Ποικίλα εκπαιδευτικά εργαστήρια
✔️ Δημιουργικό παιχνίδι και ομαδικές δραστηριότητες
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από δράσεις που καλλιεργούν τη φαντασία, τη συνεργασία, την κοινωνικοποίηση και τη μάθηση.
📞 Πληροφορίες και εγγραφές:
25348041
⭐ Κόστος προγράμματος: 80€ για ολόκληρη την περίοδο
🔗Ηλεκτρονική δήλωση Συμμετοχής : https://forms.gle/2Brgy9mrc6cqueHX7
Σας περιμένουμε για ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργία, μάθηση και διασκέδαση!
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.