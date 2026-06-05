Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

 05.06.2026 - 09:46
Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τη λειτουργία του καλοκαιρινού προγράμματος «Ελεύθερα Χέρια», προσφέροντας στα παιδιά ένα δημιουργικό, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

📅 Περίοδος λειτουργίας:
22 Ιουνίου 2026 – 14 Αυγούστου 2026
🕢 Ώρες:
07:30 – 16:00
📍 Χώρος διεξαγωγής:
Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων - Δημοτικές Κατοικίες «Πλουτής Σέρβας»
Μισιαούλη και Καβάζογλου 23, Λεμεσός

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
✔️ Γυμναστική και κινητικές δραστηριότητες
✔️ Εικαστικά και δημιουργική έκφραση
✔️ Κατασκευές και χειροτεχνίες
✔️ Ποικίλα εκπαιδευτικά εργαστήρια
✔️ Δημιουργικό παιχνίδι και ομαδικές δραστηριότητες

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από δράσεις που καλλιεργούν τη φαντασία, τη συνεργασία, την κοινωνικοποίηση και τη μάθηση.

📞 Πληροφορίες και εγγραφές:
25348041

⭐ Κόστος προγράμματος: 80€ για ολόκληρη την περίοδο
🔗Ηλεκτρονική δήλωση Συμμετοχής : https://forms.gle/2Brgy9mrc6cqueHX7

Σας περιμένουμε για ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργία, μάθηση και διασκέδαση!
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει
Σοβαρή καταγγελία Φουρλά: Τη βίασαν οι Τούρκοι το 1974 και της κάνει έξωση η τράπεζα
Σοκ: Νεκρός γνωστός ηθοποιός - Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του - Δείτε φωτογραφία
Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες
Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια: Ποια προϊόντα πήραν «φωτιά» τον Μάιο - Νέα προειδοποίηση από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών
Πέρασαν χειροπέδες και σε τρίτο πρόσωπο για τον εμπρησμό σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Bean Bar: Summer drinks with attitude!

 05.06.2026 - 09:40
Επόμενο άρθρο

Απόρρητο στο Instagram: Τέσσερα λάθη που επιτρέπουν σε αγνώστους να σας βρουν στο διαδίκτυο

 05.06.2026 - 10:01
Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική πολιτική επιτυχία. Η πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική αναμέτρηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, λειτούργησε ως ένα άτυπο τεστ συμμαχιών, ισορροπιών και πολιτικών προθέσεων, αποκαλύπτοντας από πολύ νωρίς τις δυναμικές που διαμορφώνονται στο νέο πολιτικό σκηνικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

  •  05.06.2026 - 06:23
ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

  •  05.06.2026 - 07:41
Συναγερμός για την Αννίτα Δημητρίου: Απειλητικό email κατά της ζωής της - Αιχμές για διαρροή από Αστυνομία

Συναγερμός για την Αννίτα Δημητρίου: Απειλητικό email κατά της ζωής της - Αιχμές για διαρροή από Αστυνομία

  •  05.06.2026 - 09:40
Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες

Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες

  •  05.06.2026 - 06:27
Διαψεύδει ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου»

Διαψεύδει ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου»

  •  05.06.2026 - 08:29
Συνελήφθη Δόκιμος Αστυνομικός - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην οικία του στη Λευκωσία

Συνελήφθη Δόκιμος Αστυνομικός - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην οικία του στη Λευκωσία

  •  05.06.2026 - 10:25
Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

  •  05.06.2026 - 09:46
Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

  •  05.06.2026 - 08:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα