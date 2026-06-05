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Απόρρητο στο Instagram: Τέσσερα λάθη που επιτρέπουν σε αγνώστους να σας βρουν στο διαδίκτυο

 05.06.2026 - 10:01
Απόρρητο στο Instagram: Τέσσερα λάθη που επιτρέπουν σε αγνώστους να σας βρουν στο διαδίκτυο

«Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ και δεν χρησιμοποιούσα το Instagram, αλλά 10 λεπτά αφότου κατέβηκα από το λεωφορείο, βρήκα το αίτημα παρακολούθησης στον δευτερεύοντα λογαριασμό μου, και μάλιστα χωρίς φωτογραφία. Πώς είναι δυνατόν;»

Η ιστορία που μοιράστηκε μια γυναίκα (όνομα χρήστη Designer-Bass4661) στο Reddit πυροδότησε μια έντονη συζήτηση στο subreddit r/privacy, επειδή η ίδια πίστευε ότι είχε υψώσει κάθε δυνατό τείχος για να προστατεύσει το απόρρητό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά παρόλα αυτά «εντοπίστηκε» σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από έναν εντελώς άγνωστο.

Χάρη στη συμβολή άλλων χρηστών και ειδικών στον κυβερνοχώρο, όχι μόνο κατέστη δυνατή η ανακατασκευή της μεθόδου του αγνώστου, αλλά αποκαλύφθηκαν και αρκετές παραλείψεις και προφυλάξεις που δεν ελήφθησαν σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Πώς οι ξένοι εκμεταλλεύονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάζοντας τις συζητήσεις στο φόρουμ, είναι σαφές ότι η έκπληξη και η απογοήτευση της ανάρτησης προκλήθηκαν από το γεγονός ότι εντοπίστηκε μέσω του "καμένου" λογαριασμού της — ενός προφίλ χωρίς φωτογραφία, με λιγότερους από 10 ακόλουθους και χωρίς εμφανή σύνδεση μαζί της. Ωστόσο, το προφίλ ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί σωστά: «Εάν για την αρχική επαλήθευση χρησιμοποιήθηκε το ίδιο email ή αριθμός τηλεφώνου με τον κύριο λογαριασμό, τότε ο αλγόριθμος συνδέει τους δύο λογαριασμούς», εξηγεί ένας χρήστης. «Και αν είναι συνδεδεμένοι στον αλγόριθμο, τότε το σύστημα προτάσεων για νέα άτομα που μπορούν να ακολουθήσουν θα εμφανίζει και τους δύο σε οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά», συνεχίζει.

Επιπλέον, η γυναίκα επιβεβαίωσε αργότερα ότι, κατά τη στιγμή του συμβάντος, το Instagram είχε πρόσβαση τόσο στην τοποθεσία της όσο και στο Bluetooth , δύο άλλες μεθόδους με τις οποίες η εφαρμογή της Meta παρακολουθεί τους χρήστες της.

Αφαίρεση Bluetooth, Wi-Fi και τοποθεσίας

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαθέτουν ένα σύστημα για την πρόταση νέων ατόμων προς παρακολούθηση , το οποίο αξιοποιεί ολόκληρη τη σειρά δεδομένων που συλλέγουν. Αρχικά, αυτά τα συστήματα βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στα ενδιαφέροντα και τους φίλους των φίλων. Τώρα χρησιμοποιούν επίσης την τοποθεσία του χρήστη, τα συχνά δίκτυα Wi-Fi και τις κοντινές συσκευές Bluetooth. «Ο τεχνικός ορισμός είναι ότι κάνουν ιχνηλάτηση επαφών/εγγύτητας μέσω Bluetooth χρησιμοποιώντας BLE broadcast/beaconing», εξηγεί ένας άλλος χρήστης του φόρουμ.

Αυτό σημαίνει ότι εάν μια εφαρμογή όπως το Instagram έχει πρόσβαση στο Bluetooth, μετατρέπει το smartphone σε κεραία, σαρώνοντας συνεχώς για άλλες συσκευές στη βάση δεδομένων για να προτείνει νέες πιθανές συνδέσεις.

Η υπόθεση της αναγνώρισης προσώπου

Μια άλλη μέθοδος ταυτοποίησης, ειδικά σε δημόσιους χώρους, κερδίζει δημοτικότητα: οι αναζητήσεις φωτογραφιών. Εάν ο άγνωστος είχε καταφέρει να τραβήξει μια φωτογραφία του κοριτσιού, «θα μπορούσε εύκολα να εντοπίσει τόσο την ταυτότητά της όσο και το προφίλ της», εξήγησε ο Χένρι Φίσερ, Διευθύνων Σύμβουλος της ιστοσελίδας διαδικτυακής προστασίας προσωπικών δεδομένων Techlore . Υπηρεσίες όπως το PimEyes έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το είδος αναζήτησης και η Meta εργάζεται για την ενσωμάτωση της αναγνώρισης προσώπου στα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban, ώστε να βλέπει τα ονόματα σε πραγματικό χρόνο οποιουδήποτε βρίσκεται στο οπτικό του πεδίο. «Αυτές οι λειτουργίες υπάρχουν και δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικό προνόμιο των πιο έμπειρων χάκερ», δήλωσε ο Φίσερ.

Οι συνέπειες της μαζικής διαθεσιμότητας αυτού του είδους τεχνολογίας είναι ποικίλες και ανησυχητικές, ειδικά όσον αφορά την παρενόχληση , την επιτήρηση και την κυβερνοασφάλεια. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου όποιος τραβήξει την προσοχή σας στο λεωφορείο μπορεί να σας βρει στο διαδίκτυο πριν καν φτάσετε στη στάση σας. Από εκεί, μπορούν να μάθουν την ρουτίνα σας, πού εργάζεστε και με ποιον περνάτε χρόνο», καταλήγει ο Fisher.

Πώς να προστατεύσετε την ανωνυμία σας

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, αλλά υπάρχουν πολλά αντίμετρα που μπορείτε να λάβετε για να προστατεύσετε την ανωνυμία σας τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον πραγματικό κόσμο.

-Πρώτον, είναι απαραίτητο να απαγορεύσετε την πρόσβαση στην τοποθεσία σας και στο Bluetooth σε εφαρμογές που δεν τα χρειάζονται, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

-Η αποφυγή του δημόσιου Wi-Fi είναι ένας άλλος τρόπος για να ελαχιστοποιήσετε το αποτύπωμά σας.

-Η φόρτιση του τηλεφώνου σας σε δημόσιες πρίζες USB μπορεί επίσης να ενέχει κίνδυνο hacking: είναι πάντα καλύτερο να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή που είναι συνδεδεμένος, ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν ροές δεδομένων στη συσκευή σας.

-Η άρνηση άδειας συγχρονισμού των επαφών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα άλλο αποτελεσματικό αντίμετρο για την αποφυγή ανεπιθύμητων αιτημάτων παρακολούθησης ή μηνυμάτων.

Τέλος, και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο δεν περιέχουν κατά λάθος πληροφορίες που δεν θέλετε να κοινοποιηθούν. Ρούχα που φοριούνται συχνά, συχνές στάσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εύκολα αναγνωρίσιμες πινακίδες κυκλοφορίας και χώροι εργασίας είναι μόνο μερικές από τις πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ξένος όχι μόνο για να σας βρει, αλλά και για να σας ακολουθήσει και να σας καταδιώξει.

Με πληροφορίες από open.online

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