Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτό είναι ίσως το πιο γλυκό φεστιβάλ της Κύπρου – Ζωντανή μουσική, τσιαττιστά και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό είναι ίσως το πιο γλυκό φεστιβάλ της Κύπρου – Ζωντανή μουσική, τσιαττιστά και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις

 05.06.2026 - 10:03
Αυτό είναι ίσως το πιο γλυκό φεστιβάλ της Κύπρου – Ζωντανή μουσική, τσιαττιστά και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις

Το Φεστιβάλ Λουκουμιού στο Φοινί επιστρέφει για 3η χρονιά, την Κυριακή 7 Ιουνίου, μετατρέποντας ξανά το γραφικό χωριό του Φοινιού σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της παράδοσης και των αυθεντικών κυπριακών γεύσεων.

Το φοινιώτικο λουκούμι, που εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά γλυκά της Κύπρου, συνεχίζει να κουβαλά τη δική του ξεχωριστή ιστορία και φήμη, έχοντας μάλιστα διακριθεί και στα Cyprus Eating Awards 2025 ως Κυπριακό Προϊόν της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα πιο αγαπημένα κυπριακά προϊόντα.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινιού, αναμένεται και φέτος να συγκεντρώσει επισκέπτες από όλη την Κύπρο, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη παρασκευής του παραδοσιακού λουκουμιού, να δοκιμάσουν αυθεντικές γεύσεις και να ζήσουν τη φιλοξενία του πανέμορφου ορεινού χωριού.

Το Φοινί, ένα χωριό με βαθιά σύνδεση με την παράδοση και τη γαστρονομία, κρατά ζωντανή την τέχνη του λουκουμιού εδώ και δεκαετίες, μεταφέροντας τις συνταγές και τα μυστικά από γενιά σε γενιά.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Με πληροφορίες από checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει
Σοβαρή καταγγελία Φουρλά: Τη βίασαν οι Τούρκοι το 1974 και της κάνει έξωση η τράπεζα
Σοκ: Νεκρός γνωστός ηθοποιός - Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του - Δείτε φωτογραφία
Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες
Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια: Ποια προϊόντα πήραν «φωτιά» τον Μάιο - Νέα προειδοποίηση από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών
Πέρασαν χειροπέδες και σε τρίτο πρόσωπο για τον εμπρησμό σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λεμεσό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόρρητο στο Instagram: Τέσσερα λάθη που επιτρέπουν σε αγνώστους να σας βρουν στο διαδίκτυο

 05.06.2026 - 10:01
Επόμενο άρθρο

Συνελήφθη Δόκιμος Αστυνομικός - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην οικία του στη Λευκωσία

 05.06.2026 - 10:25
Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική πολιτική επιτυχία. Η πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική αναμέτρηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, λειτούργησε ως ένα άτυπο τεστ συμμαχιών, ισορροπιών και πολιτικών προθέσεων, αποκαλύπτοντας από πολύ νωρίς τις δυναμικές που διαμορφώνονται στο νέο πολιτικό σκηνικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

Αννίτα 2.0: Η νίκη στη Βουλή, οι νέες συμμαχίες και τα μηνύματα για το 2028

  •  05.06.2026 - 06:23
ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

ΠΑΡΑTHEMA: Η κορυφή που μπορεί να αποδειχθεί άκρη του γκρεμού (και που ρίχνει φως στον πάτο)

  •  05.06.2026 - 07:41
Συναγερμός για την Αννίτα Δημητρίου: Απειλητικό email κατά της ζωής της - Αιχμές για διαρροή από Αστυνομία

Συναγερμός για την Αννίτα Δημητρίου: Απειλητικό email κατά της ζωής της - Αιχμές για διαρροή από Αστυνομία

  •  05.06.2026 - 09:40
Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες

Υπόθεση «Σάντυ»: Μίλησαν όλοι εκτός από την «ΚΚ» – Αναπάντητα ερωτήματα και αναμονή για εξελίξεις στις νέες έρευνες

  •  05.06.2026 - 06:27
Διαψεύδει ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου»

Διαψεύδει ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο με τον Φειδία Παναγιώτου»

  •  05.06.2026 - 08:29
Συνελήφθη Δόκιμος Αστυνομικός - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην οικία του στη Λευκωσία

Συνελήφθη Δόκιμος Αστυνομικός - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην οικία του στη Λευκωσία

  •  05.06.2026 - 10:25
Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

Κλείνουν τα σχολεία και ψάχνετε μέρος για να αφήσετε τα παιδιά σας; Δείτε μία λύση με μικρό κόστος

  •  05.06.2026 - 09:46
Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

Μεγάλη ταλαιπωρία: Κλείνει δρόμος εντελώς για μία εβδομάδα – Αποκλεισμένη η πρόσβαση από την πόλη σε χωριό

  •  05.06.2026 - 08:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα