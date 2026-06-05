Αυτό είναι ίσως το πιο γλυκό φεστιβάλ της Κύπρου – Ζωντανή μουσική, τσιαττιστά και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις

Το φοινιώτικο λουκούμι, που εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά γλυκά της Κύπρου, συνεχίζει να κουβαλά τη δική του ξεχωριστή ιστορία και φήμη, έχοντας μάλιστα διακριθεί και στα Cyprus Eating Awards 2025 ως Κυπριακό Προϊόν της Χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα πιο αγαπημένα κυπριακά προϊόντα.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινιού, αναμένεται και φέτος να συγκεντρώσει επισκέπτες από όλη την Κύπρο, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη παρασκευής του παραδοσιακού λουκουμιού, να δοκιμάσουν αυθεντικές γεύσεις και να ζήσουν τη φιλοξενία του πανέμορφου ορεινού χωριού.

Το Φοινί, ένα χωριό με βαθιά σύνδεση με την παράδοση και τη γαστρονομία, κρατά ζωντανή την τέχνη του λουκουμιού εδώ και δεκαετίες, μεταφέροντας τις συνταγές και τα μυστικά από γενιά σε γενιά.

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Με πληροφορίες από checkincyprus